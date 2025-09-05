Француженок сняли с чемпионата мира: гендерные тесты поставили крест на участии

Женская сборная Франции по боксу не примет участие в чемпионате мира-2025, который пройдет в Ливерпуле. Как сообщили на сайте Федерации бокса Франции, причиной стало отсутствие возможности пройти обязательные гендерные тесты.

Почему француженки не смогли пройти проверку

Организация World Boxing ввела правило, согласно которому все спортсменки должны пройти гендерное тестирование перед турниром. Однако во Франции подобные исследования запрещены законом, за исключением отдельных медицинских случаев. Участие в спортивных соревнованиях в этот перечень не входит, поэтому пройти тестирование на родине боксёры не смогли.

Федерация уведомила об этом международную организацию, и World Boxing предложила спортсменкам пройти анализы в независимой лаборатории в британском Лидсе. Француженки согласились, но результаты должны были поступить в течение 24 часов, чего не произошло. В итоге команда не была заявлена на турнир.

Контекст и споры вокруг тестов

Это не первый случай скандала вокруг гендерного тестирования в боксе. В 2023 году Международная боксёрская ассоциация (IBA) отстранила алжирскую спортсменку Иман Хелиф во время мирового первенства, сославшись на результаты проверки. Однако позже Международный олимпийский комитет допустил её к Олимпиаде-2024, где Хелиф завоевала золотую медаль в категории до 66 кг.

Ситуация с французской сборной поднимает вопросы о правовых и этических коллизиях: с одной стороны — требования международных организаций, с другой — национальные законы, ограничивающие проведение подобных исследований.