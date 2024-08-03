Удаление после финального свистка: как закончился матч между Аргентиной и Францией

Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины в напряженном четвертьфинальном матче олимпийского футбольного турнира 2024 года. Единственный гол, решивший исход встречи, оставил южноамериканцев за бортом борьбы за медали.
Матч проходил в атмосфере повышенного напряжения, обусловленного обвинениями в адрес аргентинских игроков в расистских оскорблениях, направленных на Килиана Мбаппе и других французских футболистов африканского происхождения. После финального свистка противостояние перешло в открытую конфронтацию.
Французский полузащитник Энцо Мийо, празднуя победу, продемонстрировал излишнюю эмоциональность перед скамейкой запасных и трибунами с аргентинскими болельщиками. Это спровоцировало ответную реакцию со стороны южноамериканских футболистов, в результате чего разгорелась потасовка, завершившаяся удалением Мийо. Стоит отметить, что на протяжении всей игры французские футболисты не раз позволяли себе агрессивные действия в отношении соперника.
Капитан сборной Аргентины Никлас Отаменди выразил крайнее недовольство поведением французских игроков, отметив, что празднование победы перед членами семей аргентинских футболистов было неуважительным и провокационным. Он подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться внутри команд, а не выставляться напоказ.
Фото: From Wikimedia Commons/ Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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