Франция и Швеция провели первые совместные учения Excalibur в рамках инициативы по «опережающему сдерживанию», предложенной президентом Эммануэлем Макроном. В ходе мероприятий, прошедших с 16 по 18 ноября на севере Швеции, отрабатывалось взаимодействие французских истребителей Rafale, способных нести ядерное вооружение, и шведских истребителей Gripen при поддержке танкера Airbus A330 MRTT.

Министерства обороны обеих стран подчеркнули, что учения были направлены на повышение оперативной совместимости военно-воздушных сил и не включали использование реальных ядерных зарядов. Данное взаимодействие является частью более широкого плана Парижа по укреплению европейского сдерживания в условиях неопределенности гарантий безопасности со стороны США.

С технической точки зрения воздушный компонент ядерного щита Франции базируется на истребителях Rafale, оснащенных крылатыми ракетами разработки компании MBDA. Согласно заявлению Генерального штаба ВС Франции, развертывание этих самолетов совместно с Gripen продемонстрировало уровень совместимости сил в области ядерного сдерживания.

Аналитик Fondation pour la Recherche Stratégique Этьен Маркуз отметил, что подобное распределение сил позволяет протестировать дисперсию французской авиации для повышения ее выживаемости при нанесении ударов противником. По его мнению, использование шведских Gripen, предназначенных для преодоления систем ПВО, может высвободить часть ресурсов Rafale и открыть возможности для операций в глубоких районах российского Арктического региона или проведения малых рейдов без необходимости дозаправки в воздухе.