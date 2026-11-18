Британская компания Babcock вместе с партнерами SDTS и Top Aces заключила восьмилетний контракт на обозначение условного противника (Red Air) в интересах вооруженных сил Франции. Сумма сделки не раскрывается.

Для этого будут использоваться 11 учебно-тренировочных самолетов Aero Vodochody L-39 компании Babcock France, базирующихся в Дижоне, а также штурмовики A-4N Skyhawk и учебно-боевые Alpha Jet, которые принадлежат Top Aces France и эксплуатируются SDTS.

Самолеты будут выполнять полеты совместно с истребителями Dassault Rafale и Mirage 2000, взлетая с военных авиабаз и гражданских аэродромов Франции. Ежегодно планируется до 400 вылетов и около 1000 часов налета.

Тем временем Главное управление вооружений Франции (DGA) получило последний, 73-й Rafale четвертого транша. Самолет в стандарте F4.1 передан летно-испытательному центру DGA Essais en vol и станет летающей лабораторией.

После установки измерительной аппаратуры и систем регистрации данных его введут в строй во втором квартале 2027 года. На нем будут отрабатывать будущие модификации Rafale, в том числе стандарт F5.