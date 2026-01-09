Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:26

Франция погрузилась во тьму быстрее, чем ожидали: последствия непогоды поражают масштабом

Во Франции из-за циклона "Горетти" без света остались 380 тысяч домов — BFMTV

Мощный циклон за несколько часов нарушил привычную жизнь сразу в нескольких регионах Франции, оставив сотни тысяч людей без электричества. Стихия ударила по северо-западу страны и затронула густонаселённые территории. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Масштаб отключений после циклона

Циклон "Горетти" привёл к масштабным перебоям в электроснабжении. По данным BFMTV, без света остаются около 380 тысяч домов по всей стране. Наибольший ущерб пришёлся на северо-запад Франции, где погодные условия оказались наиболее тяжёлыми.

Особенно сильно пострадала Нормандия, где циклон сопровождался сильным ветром и осадками. Именно этот регион оказался в эпицентре стихии и столкнулся с самыми серьёзными последствиями.

Затронутые регионы

Помимо Нормандии, перебои с электроснабжением зафиксированы и в других частях страны. В Бретани без электричества остались 21 тысяча домов. Регион также находится на северо-западе Франции и оказался на пути циклона.

Отключения затронули и более восточные территории. В Пикардии света лишились 18 500 домов, а в Иль-де-Франс — 13 500 домов. Таким образом, последствия циклона распространились далеко за пределы одного региона.

