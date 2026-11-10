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Вспышка света под водой
Вспышка света под водой
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:20

Франция заказала крупный боевой подводный дрон: создание автономного хищника изменит баланс сил в океане

Министерство вооружённых сил Франции заключило с кораблестроительной компанией Naval Group контракт на разработку действующего демонстрационного образца крупного боевого необитаемого подводного аппарата (UCUV). Морские испытания запланированы на 2028 год.

Главное, что должен показать аппарат, — способность долго действовать без поддержки и самостоятельно принимать решения. По данным министерства, он будет вести разведку и наблюдение, а также выполнять "наступательные задачи по нейтрализации противника". Исключительная экономическая зона Франции — вторая по величине в мире, около 11 млн кв. км. Такие аппараты позволят флоту чаще присутствовать в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, не отвлекая на это корабли с экипажами.

Требования к аппарату

Контракт подписали Агентство оборонных инноваций (AID) и Naval Group. Ему предшествовало изучение предложений промышленности, которое агентство начало в 2023 году вместе с Главным управлением вооружений (DGA). Демонстрационный образец должен:

  • перевозиться военно-транспортной авиацией;
  • спускаться на воду как с причала, так и с надводного корабля;
  • обладать системой "контролируемого автономного принятия решений". Она позволит аппарату реагировать на изменение тактической обстановки, условия среды и технические неисправности — самостоятельно или во взаимодействии с другими системами.

В министерстве подчёркивают, что Франция входит в узкий круг стран, которые создают крупные необитаемые подводные аппараты. Подобными проектами занимаются и другие государства. ВМС США вместе с Boeing развивают аппарат Orca. ВМС Великобритании недавно провели пуск тяжёлой торпеды со сверхбольшого необитаемого подводного аппарата. Австралия в сентябре 2025 года объявила о закупке у компании Anduril партии аппаратов Ghost Shark на 1,7 млрд австралийских долларов (1,2 млрд долларов США).

Финансирование и задел

Naval Group уже построила на собственные средства 10-тонный демонстрационный образец океанского подводного дрона. Это позволило быстро проверить ключевые технологии. В январе 2024 года Франция заказала на его основе технологический демонстратор, чтобы испытать энергетическую автономность, работу бортовых датчиков и автономное управление. Новый контракт — следующий шаг: от проверки отдельных технологий к аппарату, близкому к боевому.

В оборонном бюджете Франции на 2026 год на разработку подводного дрона заложено 30 млн евро бюджетных обязательств, из них 17 млн евро должны быть выплачены в течение года. Всего закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы выделяет на беспилотные и роботизированные системы, в том числе подводные, 5 млрд евро. В министерстве рассчитывают, что морские испытания подтвердят выбранные технические решения и помогут выработать способы противодействия новым угрозам в войне на море.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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