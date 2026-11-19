Правительство Франции предлагает оборонной промышленности новый «пакт», чтобы создать в стране собственную отрасль морских беспилотников. Об этом на выставке Euronaval объявила министр вооруженных сил Катрин Вотрен. Соглашение должно помочь быстро разрабатывать технику под актуальные нужды ВМС.

В рамках стратегии освоения морского дна и защиты подводной инфраструктуры министерство заказывает и планирует закупить несколько типов аппаратов. Компания LD Travocean получила заказ на второй глубоководный телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) серии Deep Sea массой 3,6 т, способный погружаться на глубину до 6000 м. Первый такой аппарат прошел квалификационные испытания на прошлой неделе.

У компании Exail планируют приобрести восемь автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) A18 с набором датчиков для поиска и опознавания морских мин. Naval Group поставит второй боевой АНПА длиной более 10 м и массой свыше 10 т, рассчитанный на несколько недель автономной работы.

Кроме того, Naval Group и MBDA получили контракт на усиление ПВО фрегатов FDI: число зенитных управляемых ракет Aster в пусковых установках увеличат с 16 до 32. Уже построенные корабли модернизируют, а новые будут сразу строиться с нужным числом пусковых ячеек.