Во Франции приняли резкое решение по НАТО: жёсткая инициатива уже в парламенте

Идея пересмотра участия Франции в военных союзах вновь вышла в публичное поле и прозвучала с парламентской трибуны. Поводом стали внешнеполитические действия США, которые, по мнению части французских политиков, ставят под сомнение самостоятельность союзников. Об этом заявила вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте на своей странице в социальной сети X.

Инициатива в парламенте

Вице-президент нижней палаты парламента Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию "Непокорённая Франция", сообщила о подаче резолюции, предусматривающей выход страны из НАТО. Политик подчеркнула, что считает необходимым начать планирование такого шага на государственном уровне.

"Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО", — написала Клеманс Гетте в социальной сети X.

Критика политики США

В своём заявлении Гетте напрямую связала инициативу с действиями Вашингтона на международной арене. В частности, она подвергла критике политику США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, депутат упомянула ситуацию вокруг намерений Соединённых Штатов присоединить Гренландию.

Ближний Восток и позиция Франции

Отдельное внимание Гетте уделила конфликту в секторе Газа. Она раскритиковала поддержку, которую Вашингтон оказывает Израилю в ходе противостояния.