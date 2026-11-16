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Флаг НАТО
Флаг НАТО
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 4:58

Во Франции пулеметчикам пришлось начать заново: армия готовит новые подразделения к 2027 году

Французская армия переучивает танкистов и стрелков в операторов беспилотников. Капрал Игорь два года назад был заряжающим 105-мм пушки бронеавтомобиля AMX-10 RC, а теперь надевает FPV-очки и управляет дроном с пульта. Это стало возможным после того, как в 1-м полку морской пехоты появилось первое во Франции разведывательное подразделение, целиком вооруженное беспилотниками.

По словам начальника штаба генерала Жака де Монгро, к лету 2027 года армия намерена сформировать около 15 таких подразделений. Первое опытное подразделение уже испытали в Румынии в ходе операции «Эгль», теперь оно готовится к учениям в Польше.

От разведки к автономным ударам

На опыте 1-го полка морской пехоты армия выстраивает единую тактику — и этот опыт показывает, насколько уязвимы для беспилотников традиционные механизированные части НАТО. На учениях Hedgehog в Эстонии в мае 2025 года около десяти операторов дронов, составлявших лишь 5% личного состава тактической группы, за один день боев обеспечили 20% потерь условного противника. Им противостоял 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США на боевых машинах M2A4 Bradley.

Беспилотники так эффективно выводили из строя командные пункты и нарушали управление, что командование решило ускорить их внедрение. В апреле 2026 года подразделение объявили полностью боеспособным. Сейчас полк вместе с компаниями Alta Ares, Icarus Swarms и Naval Group работает над системами автономного наведения, роями дронов и пусковыми контейнерами.

Снабжение и тактика

Подразделение сохраняет структуру кавалерийской разведки, но его оружие — беспилотники. Из примерно 120 человек около 100 — операторы. Снабжение изменилось коренным образом: вместо снарядов колонны везут дроны и зарядные устройства для аккумуляторов. По словам операторов, за день интенсивных учебных стрельб расходуется от 10 до 20 аппаратов.

Тактика развивается в сторону автономности. Разрабатывается схема «ведущий — ведомые»: оператор управляет ведущим дроном, а тот наводит на цели несколько автономных аппаратов, запущенных из пусковых контейнеров. При автономном наведении рассчитывают попадать в 80–90% случаев, тогда как у начинающих операторов FPV-дронов этот показатель — 5–10%. Главное ограничение пока — дальность каналов связи.

Уязвимости

Офицеры полка предостерегают от переоценки нынешних возможностей: у их бойцов нет боевого опыта, который украинские операторы накопили за годы войны. На учениях в июне 2026 года в лагере Майи-ле-Камп, где полк играл роль противника, другая сторона прикрывалась маскировочными зонтами и применяла приемы защиты от дронов, и удары FPV-аппаратов стали менее эффективными. Командование признает, что средства радиоэлектронной борьбы и помехи способны на время выровнять ситуацию: операторам приходится выбирать самые важные цели, а не бить по всему подряд.

Как считает командующий сухопутными силами генерал Бруно Баратц, задача армии сегодня — пересмотреть тактические нормы с учетом того, что скорость принятия решений и автономные системы становятся важнее простого количества техники.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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