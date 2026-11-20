Главное управление вооружений Франции (DGA) по итогам квалификационных испытаний допустило к эксплуатации беспилотник U010 Aliaca компании Airbus Helicopters в варианте с вертикальным взлетом и посадкой. Теперь эта модификация может поступить на вооружение ВМС Франции, которые с 2022 года используют базовые Aliaca самолетной схемы.

Новый вариант получил четыре подъемных винта: они позволяют аппарату взлетать и садиться вертикально, а затем переходить в обычный самолетный полет. Благодаря этому кораблям-носителям больше не нужны катапульты и устройства для приема беспилотников.

Размах крыла аппарата — 3,5 м, длина — 2,1 м, радиус действия — 50 км, продолжительность полета — до двух часов.

Из 34 комплексов U010 Aliaca, заказанных DGA (в каждом по два беспилотника), восемь будут поставлены в варианте с вертикальным взлетом. Первые два таких комплекса ВМС Франции получили в сентябре.

По данным Airbus, разработка новой модификации на базе существующего планера заняла меньше года. Заказ был размещен в феврале 2026 года, в мае и июне прошли наземные и морские испытания, а 3 ноября беспилотник прошел квалификацию.

Аппараты с вертикальным взлетом планируется использовать для охраны французских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и Карибском бассейне, в том числе на кораблях, базирующихся в Новой Каледонии, Французской Полинезии, на Реюньоне и Мартинике. Руководитель направления беспилотных систем Airbus Виктор Герен-Розе заявил, что аппараты полностью готовы к применению.