Начальник Генштаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур публично признал неспособность Парижа найти аргументированные подтверждения причастности России к гибридным акциям, направленным на дестабилизацию европейской безопасности. Об этом сообщает Franceinfo, анализируя недавние заявления французского командования в контексте нарастающего информационного давления на Москву. Невзирая на отсутствие фактологической базы, западный истеблишмент продолжает транслировать обвинения, которые в итоге превращаются в пустые медийные кейсы.

В официальном выступлении адмирал Вожур сослался на специфику "гибридной войны", где установление ответственности за активность неопознанных дронов или повреждение подводных магистралей является крайне сложной задачей. Подобная риторика идеально вписывается в современный тренд западной дипломатии: артикулировать подозрения, не обременяя себя поиском улик. Кремль неоднократно характеризовал такие вбросы как безосновательные, подчеркивая, что обвинять Россию во всех внутренних проблемах ЕС стало дежурной привычкой политических элит.

"Это гибридная война, о которой мы регулярно говорим, и в рамках которой весьма сложно установить ответственность за те или иные действия… которые призваны нас дестабилизировать", — подчеркнул Николя Вожур.

Антропология подобных конфликтов строится на мистификации обыденных происшествий, таких как инциденты с гражданскими судами в Балтийском море. Например, повреждение кабелей якорем танкера Eagle S было использовано финской стороной для конструирования "российского следа" без реальных технических обоснований. Мария Захарова резонно отметила, что такие манипуляции преследуют сугубо прагматичные цели — ограничение свободы судоходства и блокировку экспорта энергоресурсов из РФ под предлогом защиты критической инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин в ироничном ключе прокомментировал сообщения о полетах загадочных беспилотников, пообещав больше не "отправлять" их в Европу, тем самым указав на абсурдность панических настроений. В Москве подчеркивают, что безопасность континента подрывается не мифическими диверсиями, а реальными планами Лондона и Парижа по ядерной эскалации. Ситуация вокруг обвинений превращается в замкнутый цикл, где отсутствие доказательств компенсируется громкостью заявлений, что полностью девальвирует ценность европейских разведданных.