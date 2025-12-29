Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
девушка спит на книгах
девушка спит на книгах
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:10

7 часов сна — пустая цифра: одна ночная привычка ускоряет угасание мозга

Прерывистый сон ухудшает память — Sleep Health

Нарушения сна у пожилых людей могут иметь куда более серьёзные последствия, чем считалось ранее. Даже при формально достаточной продолжительности ночного отдыха регулярные пробуждения способны существенно подорвать работу мозга. Об этом сообщает научное издание Sleep Health, опубликовавшее результаты нового исследования о связи качества сна и когнитивных функций.

Почему важна непрерывность сна

Авторы работы пришли к выводу, что длительность сна сама по себе не гарантирует восстановления организма. Если ночной отдых постоянно прерывается, положительный эффект от рекомендованных 7-8 часов практически исчезает.

Особенно уязвимой оказалась когнитивная сфера. Ученые зафиксировали, что фрагментированный сон напрямую связан с ухудшением рабочей памяти. Кроме того, заметно снижается скорость обработки информации, из-за чего человеку сложнее концентрироваться и принимать решения в течение дня.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 261 доброволец старше 70 лет. В течение двух недель специалисты непрерывно отслеживали параметры сна участников с помощью специальных мониторинговых устройств, фиксируя частоту и длительность ночных пробуждений.

Параллельно пожилые люди регулярно выполняли когнитивные тесты на смартфонах. Такой формат позволил исследователям сопоставлять качество сна с текущими изменениями памяти, внимания и общей умственной активности практически в режиме реального времени.

Связь сна и работы мозга

Подробный анализ собранных данных подтвердил устойчивую зависимость между непрерывностью сна и состоянием когнитивных функций. После ночей с фрагментированным отдыхом результаты тестов у испытуемых заметно ухудшались, что указывало на снижение умственной работоспособности.

Полученные выводы показывают, что для сохранения ясности мышления в пожилом возрасте важно не только соблюдать рекомендованную продолжительность сна. Ключевым фактором остается его непрерывность, без которой мозг не получает полноценного восстановления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор приостановил производство напитка Aloe Vera в Пензе — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Напиток с полезной репутацией — и неприятными находками: Aloe Vera проверяют дальше

Роспотребнадзор приостановил работу производителя напитка Aloe Vera после выявления опасных соединений — проверки продолжаются.

Читать полностью » Алкоголь усиливает побочные эффекты лекарств и снижает их действие — Елена Куркова сегодня в 6:29
Печень работает за двоих — и не справляется: что происходит при опасном сочетании

Врачи предупредили, что сочетание алкоголя и лекарств в праздники может привести к передозировке, повреждению печени и опасным осложнениям.

Читать полностью » Ребенку в Прокопьевске сшили сухожилия трех пальцев после бытовой травмы — А42.ru сегодня в 6:29
Одно неловкое движение — и рука под угрозой: чем закончилась бытовая травма у ребёнка

В Прокопьевске мальчик серьезно порезал руку ножом, но врачи смогли восстановить сухожилия трех пальцев после экстренной операции.

Читать полностью » Икра с белым хлебом и маслом перегружает печень и поджелудочную — Ольга Тарасова сегодня в 6:29
Праздничный бутерброд бьёт по здоровью: привычный способ есть икру оказался неудачным

Врач объяснила, почему привычный бутерброд с икрой может навредить здоровью и с чем этот продукт лучше сочетать без риска для организма.

Читать полностью » Клиенты всё чаще выбирают маникюр без покрытия — нейл-мастера сегодня в 2:47
Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году

Маникюр 2026 года объединяет натуральность, инновационные покрытия и выразительные дизайны — разбираем ключевые формы, цвета и идеи, на которые стоит ориентироваться.

Читать полностью » Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли вчера в 21:43
Чёлка “шторками” выглядела как хаос — пока не начала сушить её по этой схеме: всё изменилось

Узнайте, как укладка чёлки феном может сэкономить вам время и сделать ваш образ стильным. 5 простых шагов для идеальной чёлки без усилий.

Читать полностью » Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон вчера в 19:12
Шесть континентов и новые жертвы: птичий грипп перестал быть локальной проблемой

Птичий грипп вышел на новый уровень угрозы. Почему учёные говорят о потере контроля над вирусом и чем опасны новые штаммы?

Читать полностью » Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова вчера в 19:07
Сердце сдаёт молча: продукты, которые годами разрушают сосуды без симптомов

Кардиолог назвала продукты, которые незаметно разрушают сердце. Почему даже привычная еда может повышать риск инфаркта и инсульта?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Роналду заявил о завершении карьеры после 1000 голов — BBC
Красота и здоровье
Праймер наносят на Т-зону для стойкости новогоднего макияжа — Тина Свигкоу
Туризм
Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Мир
МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда
Туризм
Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet