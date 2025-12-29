7 часов сна — пустая цифра: одна ночная привычка ускоряет угасание мозга

Нарушения сна у пожилых людей могут иметь куда более серьёзные последствия, чем считалось ранее. Даже при формально достаточной продолжительности ночного отдыха регулярные пробуждения способны существенно подорвать работу мозга. Об этом сообщает научное издание Sleep Health, опубликовавшее результаты нового исследования о связи качества сна и когнитивных функций.

Почему важна непрерывность сна

Авторы работы пришли к выводу, что длительность сна сама по себе не гарантирует восстановления организма. Если ночной отдых постоянно прерывается, положительный эффект от рекомендованных 7-8 часов практически исчезает.

Особенно уязвимой оказалась когнитивная сфера. Ученые зафиксировали, что фрагментированный сон напрямую связан с ухудшением рабочей памяти. Кроме того, заметно снижается скорость обработки информации, из-за чего человеку сложнее концентрироваться и принимать решения в течение дня.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 261 доброволец старше 70 лет. В течение двух недель специалисты непрерывно отслеживали параметры сна участников с помощью специальных мониторинговых устройств, фиксируя частоту и длительность ночных пробуждений.

Параллельно пожилые люди регулярно выполняли когнитивные тесты на смартфонах. Такой формат позволил исследователям сопоставлять качество сна с текущими изменениями памяти, внимания и общей умственной активности практически в режиме реального времени.

Связь сна и работы мозга

Подробный анализ собранных данных подтвердил устойчивую зависимость между непрерывностью сна и состоянием когнитивных функций. После ночей с фрагментированным отдыхом результаты тестов у испытуемых заметно ухудшались, что указывало на снижение умственной работоспособности.

Полученные выводы показывают, что для сохранения ясности мышления в пожилом возрасте важно не только соблюдать рекомендованную продолжительность сна. Ключевым фактором остается его непрерывность, без которой мозг не получает полноценного восстановления.