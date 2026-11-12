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Дрон
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:51

General Atomics впервые сменила привычный подход: производство боевых дронов для США изменится

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) выбрала Spirit Defense партнером по производству планера нового беспилотного боевого самолета FQ-42 Vengeance. Впервые с момента основания в 1992 году GA-ASI доверила изготовление своего беспилотника стороннему производителю.

Как сообщили 23 октября, Spirit Defense (дочерняя структура Boeing) будет участвовать во всех этапах работы над фюзеляжем — от проектирования до серийного выпуска. У компании большой опыт в крупных авиационных программах: она производит компоненты для B-52, B-21 и CH-53K.

Президент GA-ASI Дэвид Александер пояснил, что партнерство поможет нарастить производство: ВВС США нужно быстро пополнять парк совместных боевых самолетов (CCA) — беспилотных ведомых для пилотируемых истребителей.

По словам министра ВВС США Троя Мейнка, к 2032 году на вооружение должны поступить 500 таких аппаратов — в их числе FQ-42 и FQ-44 Fury компании Anduril Industries. Помимо этого, ВВС рассчитывают получить сотни недорогих ударных беспилотников на замену MQ-9A Reaper. Контракты на производство FQ-42 и FQ-44 по первому этапу программы CCA (Increment 1) подписали в июне 2026 года — на четыре месяца раньше графика.

Стоимость одного аппарата CCA оценивается в 20-30 млн долларов. В Anduril заявили, что Fury обойдется значительно дешевле 20 млн долларов.

Помимо программы CCA, General Atomics ведет переговоры с иностранными военными о поставках модульных беспилотников серии Gambit — для радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО и высокоточных ударов. Продолжаются и поставки MQ-9B: в октябре 2026 года Береговая охрана США заказала четыре таких аппарата по действующему контракту Таможенно-пограничной службы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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