General Atomics впервые сменила привычный подход: производство боевых дронов для США изменится

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) выбрала Spirit Defense партнером по производству планера нового беспилотного боевого самолета FQ-42 Vengeance. Впервые с момента основания в 1992 году GA-ASI доверила изготовление своего беспилотника стороннему производителю.

Как сообщили 23 октября, Spirit Defense (дочерняя структура Boeing) будет участвовать во всех этапах работы над фюзеляжем — от проектирования до серийного выпуска. У компании большой опыт в крупных авиационных программах: она производит компоненты для B-52, B-21 и CH-53K.

Президент GA-ASI Дэвид Александер пояснил, что партнерство поможет нарастить производство: ВВС США нужно быстро пополнять парк совместных боевых самолетов (CCA) — беспилотных ведомых для пилотируемых истребителей.

По словам министра ВВС США Троя Мейнка, к 2032 году на вооружение должны поступить 500 таких аппаратов — в их числе FQ-42 и FQ-44 Fury компании Anduril Industries. Помимо этого, ВВС рассчитывают получить сотни недорогих ударных беспилотников на замену MQ-9A Reaper. Контракты на производство FQ-42 и FQ-44 по первому этапу программы CCA (Increment 1) подписали в июне 2026 года — на четыре месяца раньше графика.

Стоимость одного аппарата CCA оценивается в 20-30 млн долларов. В Anduril заявили, что Fury обойдется значительно дешевле 20 млн долларов.

Помимо программы CCA, General Atomics ведет переговоры с иностранными военными о поставках модульных беспилотников серии Gambit — для радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО и высокоточных ударов. Продолжаются и поставки MQ-9B: в октябре 2026 года Береговая охрана США заказала четыре таких аппарата по действующему контракту Таможенно-пограничной службы.