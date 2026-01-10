FPV-дроны не прорвались к орудию: Гиацинт-С удержал позицию под массированным ударом
Атака ударных беспилотников может вывести из строя позицию за минуты, но на этот раз расчет успел перехватить угрозу еще на подлете. Об этом сообщает Минобороны России: расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" из состава группировки войск "Запад" отразил налет порядка 13 FPV-дронов ВСУ в зоне проведения СВО. По словам военнослужащих, эпизод сопровождался не только борьбой с беспилотниками, но и стрелковым боем, а также работой средств радиоэлектронной борьбы.
Как проходило отражение атаки беспилотников
Командир орудия с позывным Рамадан в видео военного ведомства рассказал, что налет был массированным и требовал быстрых решений. По его словам, противник использовал FPV-дроны, которые пытались атаковать позицию, но все аппараты были уничтожены. Он подчеркнул, что защиту обеспечивали сразу несколько элементов — огневое воздействие, стрелковое прикрытие и подавление связи.
"Была атака из FPV-дронов, где-то около 10-13 штук. Все они были сбиты. Был и стрелковый бой, и РЭБ давили их", — сказал командир орудия с позывным Рамадан.
В Минобороны России также отмечают, что подобные атаки требуют от расчетов постоянной готовности и отработанных действий. На практике это означает круглосуточное наблюдение и взаимодействие разных подразделений, поскольку беспилотники часто применяются в связке с другими средствами поражения.
Удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении
Как сообщили в военном ведомстве, расчеты "Гиацинт-С" группировки "Запад" выполняют задачи по поражению замаскированных позиций, пехоты и средств радиоэлектронной борьбы противника. В этот раз, по данным Минобороны России, самоходные пушки "Гиацинт-С" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии уничтожили замаскированные точки с живой силой и комплексы РЭБ подразделений ВСУ.
В ведомстве подчеркивают, что поражение средств радиоэлектронной борьбы противника имеет прикладное значение: оно позволяет восстановить устойчивую работу российских систем управления. Кроме того, это повышает эффективность применения беспилотных аппаратов, поскольку уменьшается риск подавления каналов связи и навигации. В результате, как отмечается в сообщении, подразделения получают возможность действовать более согласованно и точнее выполнять огневые задачи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru