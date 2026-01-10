Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области
© function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

FPV-дроны не прорвались к орудию: Гиацинт-С удержал позицию под массированным ударом

Расчёт Гиацинт-С уничтожил FPV-дроны и вступил в стрелковый бой — Минобороны России

Атака ударных беспилотников может вывести из строя позицию за минуты, но на этот раз расчет успел перехватить угрозу еще на подлете. Об этом сообщает Минобороны России: расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" из состава группировки войск "Запад" отразил налет порядка 13 FPV-дронов ВСУ в зоне проведения СВО. По словам военнослужащих, эпизод сопровождался не только борьбой с беспилотниками, но и стрелковым боем, а также работой средств радиоэлектронной борьбы.

Как проходило отражение атаки беспилотников

Командир орудия с позывным Рамадан в видео военного ведомства рассказал, что налет был массированным и требовал быстрых решений. По его словам, противник использовал FPV-дроны, которые пытались атаковать позицию, но все аппараты были уничтожены. Он подчеркнул, что защиту обеспечивали сразу несколько элементов — огневое воздействие, стрелковое прикрытие и подавление связи.

"Была атака из FPV-дронов, где-то около 10-13 штук. Все они были сбиты. Был и стрелковый бой, и РЭБ давили их", — сказал командир орудия с позывным Рамадан.

В Минобороны России также отмечают, что подобные атаки требуют от расчетов постоянной готовности и отработанных действий. На практике это означает круглосуточное наблюдение и взаимодействие разных подразделений, поскольку беспилотники часто применяются в связке с другими средствами поражения.

Удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Как сообщили в военном ведомстве, расчеты "Гиацинт-С" группировки "Запад" выполняют задачи по поражению замаскированных позиций, пехоты и средств радиоэлектронной борьбы противника. В этот раз, по данным Минобороны России, самоходные пушки "Гиацинт-С" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии уничтожили замаскированные точки с живой силой и комплексы РЭБ подразделений ВСУ.

В ведомстве подчеркивают, что поражение средств радиоэлектронной борьбы противника имеет прикладное значение: оно позволяет восстановить устойчивую работу российских систем управления. Кроме того, это повышает эффективность применения беспилотных аппаратов, поскольку уменьшается риск подавления каналов связи и навигации. В результате, как отмечается в сообщении, подразделения получают возможность действовать более согласованно и точнее выполнять огневые задачи.

