Сонгкран - Тайский Новый год
Сонгкран - Тайский Новый год
© commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:09

Четыре Таиланда: где искать джунгли, древние столицы и острова-мечты

Что посмотреть в Таиланде: Бангкок, Чиангмай, Исан и южные острова

Хотите узнать, чем заняться в Таиланде, чтобы поездка запомнилась надолго? Эта страна открывается по-разному в каждом регионе: где-то это белоснежные пляжи и дайвинг, где-то — древние руины и шумные рынки, а в других местах — горы, тропы и деревни, где еще живут племена, сохранившие традиционный уклад.

Четыре стороны Таиланда

  • Юг - это острова и пляжи, коралловые рифы и морепродукты.
  • Север - горы, треккинг, племенные деревни, а также Чиангмай и Чианграй с их храмами.
  • Северо-восток (Исан) - гастрономический рай и аутентичная культура без привычных толп туристов.
  • Центральные равнины - сердце страны: Бангкок, древние столицы Аюттхая и Сукхотай, национальные парки и Канчанабури с военной историей.

Бангкок — город, который не спит

Столица — это и сверкающий Большой дворец, и уличная еда в Китайском квартале, и огромный рынок Чатучак по выходным. Чтобы почувствовать ритм города, лучше всего передвигаться пешком или по воде — недорогой экспресс-паром по реке Чао Прайя откроет потрясающие виды на Ват Арун и исторический центр.

Север — для искателей приключений

Чиангмай считается культурным и духовным центром с сотнями храмов. Но настоящая магия кроется в горах: джунгли, водопады, велосипедные маршруты и путешествия к племенам. Популярное место — городок Пай, когда-то бэкпэкерский, а теперь более семейный и спокойный. Для смелых — маршруты по провинциям Нань и Мэй Хонг Сон с самыми живописными дорогами страны.

Исан — гастрономическая находка

Это самый малоизученный туристами регион. Здесь проходят яркие фестивали (например, ракетный в Ясотхоне), а кухня отличается остротой и смелыми вкусами. Местные города, такие как Кхон Каен, порадуют музеями и необычными достопримечательностями, а природа — плато Пху Крадунг, куда поднимаются пешком на рассвете.

Южные острова — тропический рай

От шумных Пхукета и Самуи до уединённых Ко Липе и Тарутао — выбор огромен. Здесь и знаменитые вечеринки на Ко Пхангане, и одно из лучших мест в мире для обучения дайвингу — остров Тао. Любителям активного отдыха подойдёт скалолазание в Рейли (Краби), а для тех, кто ищет умиротворение, — маленькие острова с бунгало у моря.

Сколько стоит путешествие

Таиланд уже не настолько дешёв, как в начале туристической эпохи, но бюджетно путешествовать всё ещё реально:

  • хостел — от 300-600 бат (600-1500 рублей),
  • отель среднего уровня — от 600 до 1500 бат,
  • миска лапши на улице — около 60 бат (150 рублей),
  • ужин в ресторане на двоих — от 1200 бат.

Вопросы безопасности и культуры

Таиланд — одна из самых безопасных стран Юго-Восточной Азии. Основные риски — дорожное движение и мелкие мошенники. Уважайте местные традиции: не трогайте голову собеседника, не указывайте ногами и не проявляйте неуважения к Будде и монархии.

Еда и здоровье

Уличная еда здесь — часть культуры. Главное правило: выбирайте киоски с очередью местных. Горячие блюда готовят прямо при вас — это безопаснее всего.

На связи

Wi-Fi и мобильный интернет работают почти повсюду. SIM-карту можно купить в любой точке страны, показав паспорт, а пакеты мобильного интернета стоят недорого.

