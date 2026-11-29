В 1852 году английский математик Фрэнсис Гатри, рисуя карту графств Англии, заметил странную деталь: чтобы ни одна из двух соседних территорий не совпадала по цвету, ему потребовалось всего четыре краски. Вопрос, который он задал себе и, в конечном счёте, всей математике, был прост: верно ли это для любой плоской карты, какой бы сложной ни была её геометрия? Ответ "да" стал одной из самых знаменитых теорем, но путь к нему оказался мучительно долгим. Спустя 124 года после формулировки проблемы её доказали, а ещё полвека спустя исследователи нашли самый эффективный способ применения этого доказательства на практике. И именно в этом последнем шаге, неочевидном для широкой публики, скрыто что-то фундаментально новое о природе самих математических структур.

Доказательство против алгоритма

История четырёхцветной теоремы — это хроника разочарований. Первое доказательство, представленное в 1879 году, продержалось 11 лет, прежде чем в нём обнаружили ошибку. В 1976 году математики наконец справились, но их решение вызвало споры: оно опиралось на громоздкие компьютерные вычисления, которые было крайне сложно проверить вручную. Более прозрачное доказательство появилось лишь в 1997 году. Однако во всех этих случаях оставалась неразрешённой практическая проблема: как быстро назначить цвета конкретным областям большой карты?

Профессор Миккель Торуп из Университета Копенгагена, один из авторов новой работы, отмечает ключевое различие: "Предыдущие доказательства показывали, что окраска четырьмя цветами всегда возможна. Но они плохо отвечали на вопрос, как именно найти эти цвета для каждой отдельной области. Новый алгоритм эффективен и предоставляет гораздо более быстрый способ окраски". Это достижение стало первым значительным прорывом в этой области за последние 30 лет. Первая часть исследования была представлена на конференции FOCS'26, одной из ведущих в области теоретической информатики, где получила премию за лучшую статью.

Скрытые "ручки" в графе

Для математиков плоская карта — это планарный граф: точки, обозначающие территории, соединённые линиями, если они имеют общую границу. Задача сводится к раскраске точек так, чтобы соседние не совпадали по цвету. Внутри таких графов существуют так называемые редуктивные конфигурации — небольшие аранжировки, позволяющие упростить задачу. Математики использовали их как стартовые точки, или "ручки", за которые можно "вцепиться", чтобы начать процесс окраски. Оказалось, что в графах содержится значительно больше таких полезных аранжировок, чем полагалось ранее.

"Раньше мы могли часто выявить лишь одну подходящую точку отсчёта. Теперь мы можем работать из многих различных частей графа", — объясняет соавтор Карстен Томассен из Технического университета Дании (DTU). "Подумайте о редуктивных конфигурациях как о ручках, за которые можно схватиться, чтобы начать четырёхцветную окраску. Мы показали, что графы содержат не одну ручку, а ошеломляющее их количество. Раньше об этом никто не знал".

Этот количественный скачок напрямую влияет на вычислительную сложность. "Мы перешли от квадратичного времени, о котором говорят математики, к линейному. Это означает, что если на карте в десять раз больше областей, вычисления станут лишь примерно в десять раз медленнее. С предыдущим алгоритмом они стали бы примерно в 100 раз медленнее", — говорит Томассен. Для карт большого масштаба разница между квадратичной и линейной сложностью — это разница между задачей, решаемой за минуты, и той, которая может занять дни.

"Четырёхцветная болезнь"

Над этой проблемой работали около десяти лет. Помимо Торупа и Томассена, в команду вошли Кэн-ити Кавабабаяши и Божан Мохар. Торуп дал специфическое название этому устойчивому интересу, преследующему математиков на протяжении 174 лет: "четырёхцветная болезнь".

"Болезнь заключается в веровании, что для такого простого утверждения должно существовать простое доказательство. Я бы предположил, что по крайней мере тысяча математиков заразилась этой болезнью, тратя месяцы на попытки найти решение, но так и не доводя дело до конца. Этим страдают с 1852 года", — рассказывает Торуп.

Он также откровенно говорит о причине, по которой математики готовы посвятить годы, казалось бы, скромной головоломке: "Потому что математики слегка безумны. Большинство того, чем они занимаются, состоит из очень занудных вопросов. Мы одержимы такими проблемами, потому что они испытывают на прочность человеческий интеллект. И если мы найдём ответ, то, вероятно, найдём ответы и на другие математические головоломки".

За пределами плоскости

Эта последняя мысль уже начинает материализоваться. Обилие редуктивных конфигураций, обнаруженное командой, может помочь в изучении более сложных графов и поверхностей, геометрия которых сильно отличается от обычной плоской карты. "Замечательное в том, что благодаря большому количеству "ручек" идея может быть применена и к другим типам поверхностей, помимо плоской карты. Например, к поверхностям с отверстиями, как у надувного круга или куска сыра Эмменталь. Поэтому мы считаем, что результат может иметь значение, далеко выходящее за рамки четырёхцветной теоремы", — заключает Миккель Торуп. Изменение понимания структуры графов, казалось бы, ограниченных плоскостью, открывает путь к анализу топологически сложных форм, где прежние методы теряли эффективность.