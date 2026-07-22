Нашли ценную вещь и решили продать: последствия окажутся серьезнее, чем многие думают

Присвоение найденной на улице вещи может обернуться для гражданина серьезными правовыми последствиями, вплоть до уголовного срока. О том, как правильно действовать при обнаружении чужого имущества, NewsInfo рассказал владелец юридической компании Future Legal, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

Алгоритм действий нашедшего четко прописан в действующем законодательстве. Согласно нормам, человек обязан предпринять попытки вернуть предмет владельцу или уведомить о произошедшем компетентные органы. Разобраться в деталях того, почему найденные деньги ошибочно принимают за подарок судьбы, помогает внимательное изучение Гражданского кодекса РФ.

"Нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки", — отметил эксперт.

По закону, если собственник не объявляется в течение полугода, нашедший получает право собственности на имущество. Кроме того, закон позволяет рассчитывать на вознаграждение в размере до двадцати процентов от стоимости находки. Важно понимать, что многие подобные инциденты часто перекликаются с проблемами компенсации материального ущерба, требующими аналогичного сбора доказательной базы.

"Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. Иными словами, вознаграждение может быть и больше, если вещь не имеет реальной стоимости, но дорога владельцу", — добавил Катков.

Игнорирование этих правил превращает находку в хищение, говорит юрист. Ситуация осложняется тем, что граждане путают обычную кражу с присвоением найденного. Однако закон квалифицирует тайное хищение имущества однозначно, независимо от того, где именно оно было подобрано.

Игнорирование формальностей может привести к серьезным юридическим спорам и даже реальному лишению свободы.

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