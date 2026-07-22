Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
деньги
деньги
© flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:36

Нашли ценную вещь и решили продать: последствия окажутся серьезнее, чем многие думают

Присвоение найденной на улице вещи может обернуться для гражданина серьезными правовыми последствиями, вплоть до уголовного срока. О том, как правильно действовать при обнаружении чужого имущества, NewsInfo рассказал владелец юридической компании Future Legal, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

Алгоритм действий нашедшего четко прописан в действующем законодательстве. Согласно нормам, человек обязан предпринять попытки вернуть предмет владельцу или уведомить о произошедшем компетентные органы. Разобраться в деталях того, почему найденные деньги ошибочно принимают за подарок судьбы, помогает внимательное изучение Гражданского кодекса РФ.

"Нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки", — отметил эксперт.

По закону, если собственник не объявляется в течение полугода, нашедший получает право собственности на имущество. Кроме того, закон позволяет рассчитывать на вознаграждение в размере до двадцати процентов от стоимости находки. Важно понимать, что многие подобные инциденты часто перекликаются с проблемами компенсации материального ущерба, требующими аналогичного сбора доказательной базы.

"Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. Иными словами, вознаграждение может быть и больше, если вещь не имеет реальной стоимости, но дорога владельцу", — добавил Катков.

Игнорирование этих правил превращает находку в хищение, говорит юрист. Ситуация осложняется тем, что граждане путают обычную кражу с присвоением найденного. Однако закон квалифицирует тайное хищение имущества однозначно, независимо от того, где именно оно было подобрано.

Игнорирование формальностей может привести к серьезным юридическим спорам и даже реальному лишению свободы.

Читайте также

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мармелад в форме червей собрались запретить: вот в чем проблема популярной сладости 13.07.2026 в 14:53

Психолог Кира Макарова прокомментировала NewsInfo предложение о запрете продавать сладости в форме негативных образов.

Читать полностью » Друзья годами не конфликтуют: что на самом деле скрывается за тихими отношениями 13.07.2026 в 14:30

Психолог Марианна Абравитова назвала NewsInfo критерии дружбы.

Читать полностью » Детей перегрузили активностями: новый стандарт может остановить школьную гонку 07.07.2026 в 18:06

Психолог Алена Леонова оценила для NewsInfo идею ввести в России национальный стандарт благополучия школьников.

Читать полностью » Маткапиталу готовят новое применение: почему это может обернуться распылением денег 07.07.2026 в 16:53

Эксперт по семейной политике Павел Пожигайло прокомментировал NewsInfo инициативу разрешить использовать материнский капитал на ремонтные работы в жилье.

Читать полностью » Человек в наушниках кажется закрытым: почему этот сигнал считывают по-разному 07.07.2026 в 14:15

Психолог Татьяна Потемкина в беседе с NewsInfo развеяла миф о том, что постоянное использование аудиоустройств в ушах мешает молодым людям познакомиться.

Читать полностью » Благодарность за полвека вместе: для супругов готовят особую выплату 06.07.2026 в 13:56

Эксперт по семейной политике Валентина Петренко прокомментировала NewsInfo инициативу ввести федеральную выплату супругам, прожившим в браке пятьдесят лет.

Читать полностью » Ростов-на-Дону принял форум #ИнженерыРешают: университеты ищут путь от чертежей до стартапов 03.07.2026 в 14:39

Ведущие технические вузы страны объединились вокруг масштабной стратегии по превращению своих лабораторий в производственные площадки будущего.

Читать полностью » Удаленка не стала ударом по психике: настоящая проблема совсем в другом 29.06.2026 в 12:16

Психолог Анна Мухина прокомментировала NewsInfo утверждение о том, что удаленная работа негативно влияет на психическое состояние сотрудников.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Идеальный вид кузова скрывает капитальный провал: владелец рискует потерять огромные деньги
Питомцы
Красные пятна на коже без признаков блох: скрытые факторы стремительно разрушают здоровье пса
Наука
Звездопад потребует не оборудования: главное правило наблюдения за метеорами
Авто и мото
Бесконечные штрафы с дорожных камер: привычки бывалых водителей изменили правила игры на трассах
Экономика
Биткоин приравняли к имуществу: безопасность вырастет, нюанс останется
Технологии
Биометрия поставит мошенникам новый барьер: почему не ждать полной защиты банковских операций
Туризм
Турфирма предлагает поездку мечты: один шаг покажет, исчезнут ли деньги после оплаты
Авто и мото
Наезд на животное приравнивается к ДТП: правила оформления инцидента на дороге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet