Смольный сопроводил отчет о развитии науки в Петербурге чужими фотографиями

Пресс-служба губернатора Александра Беглова в своих социальных сетях разместила пост о развитии науки в Санкт-Петербурге, но для иллюстрации текста сотрудники ведомства использовали чужие фотографии, сообщают СМИ.
Сотрудники Смольного решили рассказать об успехах в различных отраслях науки в Северной столицы, включая нанотехнологии. Но журналисты проверили прикрепленные к посту фотографии через поисковые системы и выяснили, что те размещались прежде, причем в других регионах.
Так, один из снимков удалось обнаружить в материале инженерного лицея НГТУ в Новосибирске, опубликованном в 2019 году. Тогда говорилось о поездке учеников в образовательный центр "Сириус". Еще одно изображение пресс-служба Беглова "позаимствовала" с сайта Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Тогда одна из воспитанниц учреждения участвовала в проекте "Сириус. Лето".
Журналисты, комментируя ситуацию, добавили, что пресс-служба губернатора Беглова нередко и открыто использует чужие фотографии. Они также ранее предполагали, что такое "явление" можно объяснить участившимися "исчезновениями" градоначальника из инфополя мегаполиса.
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