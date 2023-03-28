Смольный сопроводил отчет о развитии науки в Петербурге чужими фотографиями

Пресс-служба губернатора Александра Беглова в своих социальных сетях разместила пост о развитии науки в Санкт-Петербурге, но для иллюстрации текста сотрудники ведомства использовали чужие фотографии, сообщают СМИ.

Сотрудники Смольного решили рассказать об успехах в различных отраслях науки в Северной столицы, включая нанотехнологии. Но журналисты проверили прикрепленные к посту фотографии через поисковые системы и выяснили, что те размещались прежде, причем в других регионах.

Так, один из снимков удалось обнаружить в материале инженерного лицея НГТУ в Новосибирске, опубликованном в 2019 году. Тогда говорилось о поездке учеников в образовательный центр "Сириус". Еще одно изображение пресс-служба Беглова "позаимствовала" с сайта Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Тогда одна из воспитанниц учреждения участвовала в проекте "Сириус. Лето".

Журналисты, комментируя ситуацию, добавили, что пресс-служба губернатора Беглова нередко и открыто использует чужие фотографии. Они также ранее предполагали, что такое "явление" можно объяснить участившимися "исчезновениями" градоначальника из инфополя мегаполиса.