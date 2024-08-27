Детский омбудсмен предостерегает об опасности школьных чатов, которыми начали завладевать мошенники

В свете участившихся случаев мошенничества, связанных со школьными чатами, эксперт по безопасности Александр Власов советует быть особенно внимательными при получении запросов о переводе денег.

В преддверии 1 сентября мошенники разработали новый способ обмана: они похищают информацию у директоров школ и учителей через фишинговые атаки, а затем создают поддельные аккаунты для сбора денег в чатах с родителями и учениками. Они утверждают, что деньги нужны на школьные нужды.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что за последние два месяца было заблокировано более 400 таких чатов. Она также напомнила о важных правилах безопасности в интернете:

избегать перехода по сомнительным ссылкам;

всегда проверять полученную информацию, связываясь с учителем или классным руководителем напрямую;

немедленно сообщать о любых подозрительных действиях в чатах в правоохранительные органы или службу поддержки используемого мессенджера.

Ранее были зафиксированы случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за школьное руководство, организовывали групповые чаты и распространяли просьбы о сборе средств на школьные нужды. Сумма, которую просили перечислить, могла достигать от 500 до 5 тысяч рублей.

Также стоит установить антивирусное программное обеспечение на устройства и остерегаться перехода по подозрительным ссылкам, которые могут привести к загрузке вредоносного ПО и компрометации всех аккаунтов пользователя.

Фото: From Wikimedia Commons/ Don Hankins (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)