Запекание целой рыбы — это всегда определенный торжественный жест, но в случае с радужной форелью он остается домашним и уютным. Здесь нет никакой кулинарной магии, только уважение к продукту: фольга удерживает соки внутри, а лимон и тимьян подчеркивают благородную жирность мякоти, не заглушая её. Это честная, чистая еда, где главный герой — плотная, розовая текстура рыбы и её естественный аромат.

Ингредиенты

Радужная форель — 1,2 кг

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 30 мл

Петрушка — 5 веточек

Тимьян сушеный — 1 ч. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Подготовка. Если рыба была заморожена, разморозить её следует медленно — в холодильнике в течение 10-12 часов. Это сохранит структуру волокон и сочность мякоти. Очистите форель от чешуи, удалите внутренности и жабры, после чего тщательно промойте тушку. Маринование. Обсушите рыбу бумажными полотенцами — лишняя влага превратит запекание в тушение. Сделайте на боках несколько поперечных надрезов глубиной около 1 см. Натрите форель солью, перцем и сушеным тимьяном. Выдавите сок из половины лимона прямо на рыбу и оставьте её на 15 минут. Наполнение. Вторую половину лимона нарежьте ломтиками, петрушку крупно порубите. Поместите зелень и цитрусовые внутрь брюшка. Запекание. Выложите рыбу на большой лист фольги, полейте оливковым маслом. Соберите края фольги сверху, оставив немного пространства для циркуляции воздуха. Отправьте в разогретую до 190 °С духовку на средний уровень на 20 минут. Финал. Аккуратно раскройте фольгу и запекайте еще 10 минут до появления золотистой корочки.

Подавать такую рыбу лучше всего на подогретом блюде, чтобы она не остыла слишком быстро. В качестве гарнира идеально подойдет молодой запеченный картофель, спаржа или простой зеленый салат с оливковым маслом.

Если под рукой не оказалось тимьяна, его можно заменить смесью прованских трав. В таком случае петрушку можно исключить — блюдо станет более выраженно средиземноморским. Мне кажется, в этот рецепт была бы интересна капля белого вина, добавленная в конверт из фольги перед запеканием; это могло бы добавить легкую кислинку и еще большего аромата пару, который обволакивает рыбу.