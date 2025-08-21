Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:02

На римском памятнике найден трилобит: как древняя окаменелость меняет наше представление о прошлом

Археологи обнаружили трилобита на римском памятнике в Испании, сообщает исследовательская команда

Задумывались ли вы, как древние люди использовали окаменелости? Археологи сделали удивительное открытие, обнаружив окаменелость трилобита на римском памятнике в Испании. Это событие стало первой подобной находкой, и она открывает новые горизонты в понимании отношения древних людей к ископаемым остаткам.

Открытие на памятнике Армеа

На северо-западе Испании, в поселении Армеа, археологи нашли палеонтологические остатки, обработанные человеком. Эти остатки относятся к среднему ордовикскому периоду и были извлечены из земли на расстоянии более 430 километров от места находки. Учёные предполагают, что древние люди могли использовать окаменелость в качестве амулета, наделенного магическими свойствами.

Ископаемые остатки всегда привлекали внимание людей. Например, в испанской пещере Прадо-Варгас были найдены окаменелости морских моллюсков, которые неандертальцы принесли на свою стоянку более 50 тысяч лет назад. В античности греки и римляне также проявляли интерес к окаменелостям. Император Октавиан Август создал первый известный палеонтологический музей, где хранились окаменелости древних животных.

Армеа: место исторических находок

Памятник Армеа представляет собой комплекс, который охватывает долгий период истории — от доримского времени до позднего Средневековья. В 1950-х годах здесь были раскопаны римские дома, а в 2011 году исследования возобновились. Археологи обнаружили множество артефактов, включая керамику и монеты, а среди мусора неожиданно наткнулись на остатки трилобита.

По мнению исследователей, найденная окаменелость принадлежит роду Colpocoryphe и датируется примерно 460-453 миллионами лет назад. Ближайшие месторождения, откуда могли добыть этот трилобит, находятся на расстоянии более 430 километров. Ученые предполагают, что окаменелость могла быть использована как подвеска или элемент браслета, возможно, с магическими свойствами.

Это открытие не только подтверждает интерес древних людей к ископаемым, но и ставит вопросы о том, как они использовали такие артефакты. Возможно, трилобит стал символом защиты и силы для своих владельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили кремневый наконечник, застрявший в ребре древнего человека сегодня в 17:10

Древнее насилие в пещере: как находка меняет взгляд на человеческие отношения 4000 лет назад

Археологи нашли в пещере Рок-де-лес-Оренетес ребро древнего человека с кремневым наконечником. Что это открытие говорит о насилии в прошлом? Узнайте больше!

Читать полностью » 157 участников, 1 триллер: как ученые изучали связь между общением и работой мозга сегодня в 10:42

Социальный миксер для ума: почему мозг любит новых знакомых больше путешествий

Исследование Лондонского университета показало: разнообразное общение улучшает способность мозга структурировать опыт. Социальная активность тренирует ясность мышления.

Читать полностью » Запрет копирования снизил долю фальшивых ответов на 4,7%, показало исследование сегодня в 9:42

Онлайн-анкеты больше не про людей — в них говорит искусственный интеллект

Каждый второй ответ в онлайн-опросах генерирует ИИ! Учёные раскрыли шокирующие данные о фальсификациях на платформах вроде Prolific и предложили методы борьбы с ботами.

Читать полностью » Эндоплазматический ретикулум управляет клетками при заживлении ран сегодня в 8:01

Перемещение или сокращение: вот как клетки выбирают, когда надо избавиться от раны

Ученые выяснили, что форма раны определяет стратегию движения клеток для заживления. Ключевую роль играет эндоплазматический ретикулум, реагирующий на кривизну.

Читать полностью » 2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации сегодня в 7:01

Если бы она могла говорить: реставраторы оживили уникальный головной убор времён Клеопатры

Музей Болтона представил уникальную 2000-летнюю войлочную шляпу римского солдата из Египта — один из трёх сохранившихся экземпляров. После векового хранения и сложной реставрации артефакт раскрывает тайны быта легионеров и культурного смешения эпох.

Читать полностью » Ученые определили: кофеин сильнее всего действует в первые 2,5 часа после пробуждения сегодня в 6:01

Секретное окно для кофе: названо точное время, когда напиток максимально полезен для настроения

Учёные из Германии и Великобритании выяснили: кофеин сильнее всего повышает настроение и бодрость в первые 2,5 часа после пробуждения, блокируя аденозиновые рецепторы. Однако к вечеру эффект ослабевает, а социальное общение конкурирует с кофе в борьбе за ваше счастье.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет навигации: неожиданная находка в мозге человека сегодня в 5:01

Больше не заблудитесь: в мозге нашли компас, работающий независимо от местности

Ученые обнаружили в мозге человека «компас», отвечающий за ориентацию. Открытие ретроспленальной коры (RSC) и верхней теменной доли (SPL) позволяет лучше понять механизмы навигации.

Читать полностью » Учёные Национального исследовательского совета Италии превратили свет в сверхтвёрдое тело сегодня в 4:25

Материя повела себя странно: законы физики перестали работать привычным образом

Ученые впервые превратили свет в сверхтвёрдое тело. Это открытие может изменить квантовую физику и привести к появлению технологий будущего.

Читать полностью »

Новости
Дом

Что делать, если во время дождя протекла крыша или окна: пошаговый алгоритм действий
Авто и мото

Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны
Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон запускает детский мультсериал "Пэрис и щенки" на YouTube
Еда

Запечённые кабачки с сырной корочкой: простой рецепт, который всегда удаётся
Красота и здоровье

Как повышенная чувствительность связана с психическими расстройствами: даные Лондонского университета королевы Марии
Красота и здоровье

Ошибки в выборе подводки: почему голубая или чёрная могут испортить макияж
Туризм

Секреты быстрого прохождения паспортного контроля: 5 обязательных шагов
Дом

Шкаф или гардеробная: плюсы, минусы и нюансы выбора системы хранения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru