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На форуме "Армия-2024" будут присутствовать военные делегации из 83 стран мира

В форуме "Армия-2024" примут участие 83 страны

В международном военно-техническом форуме "Армия 2024" примут участие делегаты из 83 стран, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Запланированы двусторонние встречи глав делегаций иностранных государств по вопросам налаживания военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России, "Рособоронэкспорта" и Минпромторга России.

Из 83 делегаций зарубежных стран, 39 из них будут возглавлены лично министрами обороны и руководителями генеральных штабов стран-участниц.

Национальные экспозиции и отдельные стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса дружественных стран открыли четыре государства: Китай, Индия, Беларусь и Иран.

Согласно сведениям, в настоящее время на форуме присутствуют представители более 120 иностранных компаний.

Форум "Армия" снова объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил, позволит специалистам в области обороны и национальной безопасности всестороннее сотрудничество.

Фото: commons.wikimedia.org

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