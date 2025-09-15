Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сессия Погружение в атмосферу: синтез Big Data и ИИ на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025
Сессия Погружение в атмосферу: синтез Big Data и ИИ на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Главная / Туризм
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:41

Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму

Директор департамента маркетинга курорта "Роза Хутор" Николай Комолов провел сессию "Погружение в атмосферу: синтез Big Data и ИИ".

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме. Организатором выступило Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ в партнерстве с горным курортом "Роза Хутор".

Эксперты представили рабочие кейсы по внедрению ИИ в туристический бизнес, поделились опытом, а также сделали прогнозы на будущее.

Директор департамента маркетинга курорта "Роза Хутор" Николай Комолов, который модерировал кейс-сессию, рассказал, как технологии ИИ используются на самом посещаемом горном курорте России. Пропускная способность "Роза Хутор" составляет 18 тысяч человек в день, поэтому ИИ становится незаменим в обработке таких потоков информации. Технологии ИИ позволяют увеличить скорость получения данных, изучить портреты потребителей, а самое главное — их паттерны потребления, создать единую систему коммуникации, которая использует удобные для потребителя каналы. Все это позволяет не просто улучшить клиентский опыт, но и сократить рабочее время на поиск и сбор отчетов на 30%.

ИИ-оператор колл-центра обрабатывает до 90% входящих обращений, включая не только автоматизированные ответы, но и решение нестандартных ситуаций. При этом принципиально новая технология коммуникации позволяет создавать автоматически-генерируемые персонализированные видеоролики с личным видеообращением к клиентам. Такая массовая персонализация повышает знание гостей о сервисах и ведет к росту продаж дополнительных услуг курорта.

Николай Абрамов, CEO Yeti Coach, рассказал об особенностях применения моделей ИИ для трекинга движений в спорте. Система Yeti Coach была запущена на трассе "Нагано" курорта "Роза хутор" в декабре 2023 года. Фактически она заменила гостям персонального тренера, обеспечив мгновенную обратную связь и доступность профессионального анализа для каждого. Умная камера находит лыжника и строит его двухмерный "скелет". Система преобразует плоскую картинку в трехмерную модель и анализирует движения в объеме. ИИ, обученный на эталонных проездах, анализирует ошибки, и пользователь получает подробный отчет с рекомендациями по улучшению техники часто с видеопримерами. Таким образом, обычный спуск превращается в увлекательное интерактивное приключение. 40% пользователей прошли повторные спуски, а 4% — перешли на сайт горнолыжной школы для записи на занятия.

Виталий Кудряшов, технический директор ООО "Эй Ай Консалтинг", рассказал, как ИИ помогает решать самые актуальные проблемы туристического бизнеса: уход клиентов из-за длительного ожидания ответа; перегруженность операторов рутинными вопросами; ошибки из-за человеческого фактора — срыв сроков, потеря заявок; высокие затраты — постоянный найм, ротация, обучение и подбор сотрудников. Умный продавец туров объединяет ИИ-агента, мессенджеры и CRM. Результат: практически мгновенный ответ на запрос клиента, сокращение расходов на персонал — вместо четырех менеджеров требуется один, рост кросс-продаж за счет автоматических рекомендаций, полная прозрачность.

Михаил Шахмурадян, основатель компании AiMono, сделал акцент на использовании искусственного интеллекта в медицинском туризме. К сожалению, как и в обычной поликлинике, в медицинском туризме основное время врача уходит не на общение с пациентом, а на оформление многочисленных документов, заполнение всевозможных форм и так далее. Разработки компании AiMono позволяют сократить время рутинной работы врачей с бумагами, а освободившееся направить на непосредственное решение проблем пациентов.

Сегодня искусственный интеллект применяется практически во всех сферах жизни, турбизнес также активно внедряет технологии ИИ в работу, что помогает экономить время и деньги, выводит общение с клиентами на новый уровень. Нейросети автоматизируют и оптимизируют многие процессы, но сможет ли ИИ полностью заменить человека? Здесь эксперты сошлись в едином мнении: в будущем у ИИ пока нет альтернативы в сборе и анализе данных, в систематизации больших объемов информации, в скорости и точности ее обработки. Однако на полную замену человека искусственным интеллектом рассчитывать не стоит.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хозяйки подтверждают: минимализм в одежде упрощает сборы в путешествие сегодня в 5:36

Как уложиться в ручную кладь и выглядеть стильно всю неделю в путешествии

Компактный гардероб на неделю экономит место и время. Всего несколько вещей помогут выглядеть стильно и чувствовать себя удобно в поездке.

Читать полностью » Путешественники подтверждают: один рюкзак упрощает дорогу и перелёты сегодня в 4:33

Как перестать бояться и отправиться в дорогу с одним рюкзаком

Путешествие с одним рюкзаком пугает многих. Но минимализм в багаже снижает стресс, упрощает дорогу и даёт ощущение свободы.

Читать полностью » Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком сегодня в 3:30

Один рюкзак и три слоя: секрет лёгких путешествий без чемоданов

Один рюкзак и три слоя одежды позволяют уложиться в ручную кладь и быть готовым к любому климату. Универсальный способ для умных путешественников.

Читать полностью » Шанхай удивил туристов астрономическим музеем без прямых углов сегодня в 2:16

Архитектура без прямых углов и музей без скуки — новый взгляд на космос

От Турции до Франции: шесть музеев мира, где VR, проекции и звук превращают историю, науку и искусство в увлекательное приключение.

Читать полностью » Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах сегодня в 1:22

Величественная арка в скале напугала пользователей: что скрывает обрыв за проёмом

В горах Казахстана нашли каменную «дверь» высотой 12 метров. Учёные говорят о природной эрозии, а мифы связывают её с легендарной Гипербореей.

Читать полностью » Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии сегодня в 0:28

Американец проехал пол-Венгрии ради белых медвежат: редкая сенсация в Ньиредьхазе

Американский турист рассказал, что в Венгрии его удивило и восхитило, а что вызвало настоящее раздражение. Белые медведи, паприка и одна крышка.

Читать полностью » Алтай готовится к приёму туристов из Китая: вывески и меню переводят на китайский язык вчера в 23:26

Пельмени в соевом соусе: зачем алтайские кафе учат меню китайскому языку

На Алтае готовят маршруты и сервис для китайских туристов: от двуязычных вывесок и меню до экскурсий на Телецкое озеро и Чуйскую степь. Первые группы уже приехали.

Читать полностью » Dubai International Airport отменит правило 100 мл и досмотр ноутбуков вчера в 22:26

Жидкости по литру и ноутбук в рюкзаке: Дубай отменяет правила, мучившие пассажиров 20 лет

DXB к 2026 году отменит досмотр ноутбуков и жидкостей: новые 3D-сканеры и AI заменят старые правила, ускорив контроль для рекордного пассажиропотока.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальные блюда Марокко: кускус, тажин и уличные шашлычки брошетт
Садоводство

Осенняя посадка кустарников: когда и как сажать рябину, калину и боярышник
Наука

Карлос де ла Фуэнте Маркос: новые квазилуны помогают изучать гравитацию планет
Туризм

Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году
Красота и здоровье

Почки и усталость: почему анализы нужно сдавать даже при хорошем самочувствии
Дом

Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах
Садоводство

Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой
Культура и шоу-бизнес

Кэш Уоррен после развода с Джессикой Альбой встречается с 20-летней актрисой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet