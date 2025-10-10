Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:09

Забудьте о шумных городах: отдых в Приозерске - это природа, история и культура

Приозерск: история, природа и культурное наследие на берегу Вуоксы

Приозерск — небольшой, но живописный город, расположенный в Ленинградской области. Основанный в 1295 году, он пережил множество исторических событий и стал важным центром, привлекающим тысячи туристов. Город знаменит своей крепостью Корела, историческими памятниками и уникальными природными ландшафтами. Приозерск вошёл в серию памятных монет "Древние города России", что ещё раз подчеркивает его значимость.

История Приозерска

Первое упоминание о поселении, которое стало основой современного Приозерска, датируется 1295 годом. Шведы называли его Кексгольм, а русские — Корела. Это место стало важным стратегическим узлом, через который можно было попасть в Финляндию через реку Вуоксу. В XV и XVI веках регион часто переходил из рук в руки, в зависимости от политической ситуации. Сначала территория была захвачена новгородцами, затем шведами, позже — русскими. В XVI веке она стала частью Великого княжества Московского, но в 1580 году была вновь захвачена Швецией. В 1717 году город снова стал российским, а в 1944 году был окончательно возвращён в состав Советского Союза.

В 1948 году город был переименован в Приозерск, что отражает его непосредственную связь с окружающими водоемами и природой.

Достопримечательности Приозерска

Главной достопримечательностью города является крепость Корела, построенная в 1310 году для защиты от шведских набегов. Эта каменная крепость располагается у реки Вуокса и, несмотря на множество перестроек, сохранила важные элементы своей первоначальной архитектуры. В крепости размещались тюрьмы, в том числе для декабристов и семьи Емельяна Пугачева. Сегодня здесь находится историко-краеведческий музей, в котором можно увидеть старинные арсеналы и пороховой погреб, а также танки ИС-3 и ИСУ-152.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы - ещё одна значимая архитектурная достопримечательность города. Построенная в 1847 году по проекту французского архитектора Луи Висконти, церковь привлекает внимание не только туристов, но и местных жителей своей необычной архитектурой.

Также стоит отметить Всехсвятскую церковь, освящённую в 1892 году. После закрытия в 1920-х годах, её взорвали в 1980-х, но в 1990-х храм был отреставрирован и снова открыт для верующих.

Приозерск славится не только своими храмами и историческими памятниками. В городе можно найти красный железнодорожный вокзал, который был открыт в 1916 году, а также небольшой маяк Вуохенсало, который является популярным объектом для туристических фотографий.

Уникальные памятники и скульптуры

Приозерск — единственный город в России, где установлен памятник литературным героям Маугли и Багире. Памятник стоит в городе уже более 50 лет и продолжает привлекать внимание туристов и местных жителей.

Кроме того, в 2014 году была установлена скульптура Жабе из "Дюймовочки", заменившая старую, уничтоженную хулиганами. Этот памятник стал символом заботы о культурном наследии и является ещё одним поводом для посещения города.

Остров Коневец и монастырь

В окрестностях Приозерска находится знаменитый Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Основанный в 1393 году монахом Арсением, монастырь до сих пор является местом паломничества для тысяч верующих. Это важное культурное и духовное место привлекает туристов не только своей историей, но и живописной природой, окружающей монастырь.

Природные достопримечательности

Если вы любите природу, вам стоит посетить скалу Парнас рядом с Ястребиным озером. Здесь проходят время альпинисты и скалолазы, а также любители живописных видов. Для тех, кто предпочитает спокойные прогулки, подойдут такие места, как Медвежий остров (Контиосари), с которого открываются прекрасные виды, а также парк Каменистый и Петровский сквер.

Также стоит отметить пешеходный деревянный мост через реку Вуоксу, который является популярным у туристов и местных жителей.

Что привезти из Приозерска?

Из Приозерска можно привезти такие сувениры, как рыбу, бруснику и чернику, а также традиционные карельские обереги, которые станут отличными подарками или памятными предметами.

Приозерск - это город, сочетающий в себе богатое историческое наследие, красивую природу и культурные традиции, которые прекрасно сохраняются и развиваются в современных условиях.

