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Апелляция по делу против руководителя команды Формулы-1 Red Bull Кристиана Хорнера отклонена
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Апелляция против оправдания Кристиана Хорнера отклонена: детали конфликта

Апелляция по делу против руководителя команды Формулы-1 Red Bull Кристиана Хорнера отклонена

Женщина, подавшая жалобу на поведение руководителя команды Формулы-1 Red Bull Кристиана Хорнера, не смогла добиться удовлетворения своей апелляции по итогам расследования, которое оправдало Хорнера.

В декабре она впервые предъявлила обвинения в оскорбительном поведении, а также сексуальных домогательствах со стороны 50-летнего Хорнера. В феврале Red Bull завершил внутреннее расследование, проведенное независимым юристом, и оправдал Хорнера, который с самого начала отрицал все обвинения. Теперь другой независимый юрист пришел к выводу, что апелляция против решения не жолжна быть удовлетворена.

В заявлении Red Bull говорится, что компания "приняла и одобрила" выводы юриста, добавив, что она уважает конфиденциальность всех своих сотрудников и не будет давать дальнейших публичных комментариев по этому делу.

С марта женщина была отстранена от работы в Red Bull, и, как ранее сообщало BBC Sport, причиной отстранения названа её ненадежность. В заявлении компании не упоминалось о её трудовом статусе. На следующий день после отклонения жалобы в руки почти 150 старших сотрудников и представителей СМИ в мире Формулы-1 попала подборка сообщений, предположительно связанных с Хорнером. Сам Хорнер охарактеризовал утечку как "анонимные, спекулятивные сообщения от неизвестного источника" и отказался комментировать их содержание.

Фото: commons.wikimedia.org/Luca Barni (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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