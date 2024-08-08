Апелляция против оправдания Кристиана Хорнера отклонена: детали конфликта

Женщина, подавшая жалобу на поведение руководителя команды Формулы-1 Red Bull Кристиана Хорнера, не смогла добиться удовлетворения своей апелляции по итогам расследования, которое оправдало Хорнера.
В декабре она впервые предъявлила обвинения в оскорбительном поведении, а также сексуальных домогательствах со стороны 50-летнего Хорнера. В феврале Red Bull завершил внутреннее расследование, проведенное независимым юристом, и оправдал Хорнера, который с самого начала отрицал все обвинения. Теперь другой независимый юрист пришел к выводу, что апелляция против решения не жолжна быть удовлетворена.
В заявлении Red Bull говорится, что компания "приняла и одобрила" выводы юриста, добавив, что она уважает конфиденциальность всех своих сотрудников и не будет давать дальнейших публичных комментариев по этому делу.
С марта женщина была отстранена от работы в Red Bull, и, как ранее сообщало BBC Sport, причиной отстранения названа её ненадежность. В заявлении компании не упоминалось о её трудовом статусе. На следующий день после отклонения жалобы в руки почти 150 старших сотрудников и представителей СМИ в мире Формулы-1 попала подборка сообщений, предположительно связанных с Хорнером. Сам Хорнер охарактеризовал утечку как "анонимные, спекулятивные сообщения от неизвестного источника" и отказался комментировать их содержание.
Фото: commons.wikimedia.org/Luca Barni (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Колумбии предотвратили покушение на президента Петро
Колумбийская разведывательная служба располагает данными о планировавшемся покушении на жизнь президента Густаво Петро, как сообщил министр обороны Иван Веласкес в интервью радиостанции Caracol.
Власти Никарагуа депортируют римских священников
Никарагуанские власти выслали семерых католических священников, арестованных в июле, в Рим, где их тепло встретили представители Ватикана. Об этом объявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо на телеканале Canal 4.
Прохор Шаляпин научился управлять самолётом
Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.