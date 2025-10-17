Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:00

Формула скорости переехала в яблоко: Apple готовит зрителям то, чего в гонках ещё не было

Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США с 2026 года

В мире автоспорта начинается новая эра: компания Apple получила эксклюзивные права на показ Гран-при "Формулы-1" в США. Контракт вступает в силу с 2026 года и рассчитан на пять лет. Для зрителей это не просто изменение платформы, а шаг в сторону более технологичного и интерактивного будущего автогонок.

Новое партнёрство и его значение

Apple подписала соглашение с "Формулой-1", по которому все этапы чемпионата — тренировки, квалификации, спринты и гонки — будут транслироваться исключительно через сервис Apple TV. По данным издания Variety, сумма контракта составила около 750 миллионов долларов.

Для подписчиков Apple TV+ доступ к контенту станет полным, а некоторые заезды и тренировки можно будет смотреть бесплатно в основном приложении Apple TV. Такой подход должен привлечь не только заядлых фанатов автоспорта, но и новую аудиторию — тех, кто впервые откроет для себя мир скоростей, стратегий и адреналина.

"Мы хорошо знакомы друг с другом, так как последние три года мы вместе работали над созданием картины, которая уже стала настоящим хитом во всем мире", — сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Его слова отсылают к успешному опыту совместной работы компаний над фильмом "F1" с Брэдом Питтом, который был выпущен студией Apple Original Films и собрал в прокате 630 миллионов долларов.

Почему именно Apple

Решение о сотрудничестве выглядит логичным: Apple активно развивает направление спортивных трансляций. После успеха с MLS Season Pass - пакетом для фанатов американской футбольной лиги, компания стремится закрепить позиции в премиум-сегменте спортивного контента.

Главное преимущество Apple — её экосистема. Пользователи смогут смотреть гонки на любом устройстве, от телевизора до iPhone, а интеграция с AR и VR-технологиями может полностью изменить привычный формат просмотра.

Сравнение: где лучше смотреть автоспорт

Платформа Формат доступа Особенности Стоимость
Apple TV Подписка + часть контента бесплатно Высокое качество, интерактивные функции от $9.99/мес
ESPN (ранее) Кабельное ТВ Традиционный формат без интерактива зависит от пакета
YouTube (официальные нарезки) Бесплатно Ограниченные права, только фрагменты бесплатно

Apple делает ставку на цифровую гибкость, тогда как классические телеканалы теряют молодую аудиторию.

Как изменится опыт зрителей

Apple планирует внедрить новые форматы: возможность следить за телеметрией гонщиков в реальном времени, выбирать ракурс камеры, получать статистику прямо на экране и даже использовать режим дополненной реальности.

  1. Зритель сможет переключаться между камерами в болидах.

  2. На экране появятся показатели скорости, состояния шин и расхода топлива.

  3. Будет доступен архив лучших гонок с эксклюзивными комментариями.

Такой подход превращает просмотр в настоящее участие — будто ты сам находишься в машине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зрители продолжают искать нелегальные трансляции.

  • Последствие: низкое качество изображения, блокировки, отсутствие статистики.

  • Альтернатива: подписка на Apple TV+ с официальным доступом, возможностью выбора языка и эксклюзивными интервью пилотов.

А что если Apple изменит "Формулу-1" навсегда?

Эксперты уже обсуждают, что приход технологического гиганта может стать переломным моментом. Apple не просто купила права, она, возможно, собирается переосмыслить сам формат автоспортивных трансляций. Компания известна тем, что превращает привычные вещи в культовые продукты — от телефонов до музыки.

Если подобный подход будет применён к "Формуле-1", то через несколько лет зрители смогут не просто наблюдать гонку, а погружаться в неё - с эффектом присутствия и персонализированным контентом.

Плюсы и минусы контракта

Плюсы Минусы
Высокое качество трансляций (4K, HDR, Dolby Atmos) Возможное подорожание подписки
Бесплатный доступ к части контента Недоступность на классических телеканалах
Единая экосистема Apple Ограничения для пользователей Android
Расширенные возможности AR и аналитики Вероятность региональных блокировок

Для тех, кто давно в экосистеме Apple, плюсы очевидны: всё работает быстро, плавно и синхронно. Но аудитория Android, скорее всего, почувствует дискомфорт, ведь интерфейс и сервис оптимизированы под устройства "яблочной" компании.

FAQ

Как подписаться на трансляции "Формулы-1"?
Достаточно оформить подписку на Apple TV+ или войти в приложение Apple TV с активным аккаунтом.

Будет ли бесплатный контент?
Да, часть тренировок и несколько Гран-при можно будет посмотреть бесплатно, но без доступа к дополнительной статистике.

Можно ли смотреть без устройств Apple?
Да, сервис доступен и через браузер на ПК или Smart TV, но лучшее качество — на устройствах с поддержкой технологий Apple.

Сколько стоит подписка?
На момент старта контракта цена составит около $9.99 в месяц, возможны промопериоды.

Мифы и правда

  • Миф: Apple купила права на "Формулу-1" по всему миру.
    Правда: контракт касается только территории США.

  • Миф: для просмотра нужен iPhone.
    Правда: смотреть можно на любом устройстве с приложением Apple TV.

  • Миф: Apple займётся организацией гонок.
    Правда: компания лишь обеспечивает трансляцию и техническую платформу.

Три интересных факта

  1. Фильм "F1" стал самым кассовым проектом Apple Original Films в истории.

  2. До Apple эксклюзивные права на трансляции в США принадлежали ESPN.

  3. Apple уже тестирует формат 3D-трансляций через гарнитуру Vision Pro, и, возможно, именно "Формула-1" станет первым крупным кейсом.

Исторический контекст

Права на трансляции "Формулы-1" всегда были лакомым кусочком для медиакомпаний. В 1990-х их делили между BBC и ITV, позже — Sky Sports и ESPN. Однако с переходом в цифровую эпоху зритель всё чаще выбирает не телеканал, а удобный сервис.

Партнёрство с Apple символизирует поворот в сторону технологий, где контент становится интерактивным, а спорт — ещё ближе к зрителю.

