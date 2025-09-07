Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:22

Формула-1 без привычных победителей: сезон, который пишет новую эпоху

Сезон Формулы-1 2025: интрига борьбы за титул между пилотами McLaren

Формула 1 возвращается после летнего перерыва — и впереди нас ждут десять этапов, которые должны окончательно расставить всё по местам. Сезон 2025 года уже преподнёс немало сюрпризов, а вторая его половина обещает быть ещё более напряжённой. Вот пять главных интриг, ради которых стоит следить за чемпионатом.

Кто станет новым чемпионом

Впервые за долгое время титул достанется не Максу Ферстаппену и не Льюису Хэмилтону. McLaren уверенно задаёт темп в сезоне, и именно между её пилотами развернётся борьба за чемпионство. У юного австралийца Оскара Пиастри и его напарника Ландо Норриса есть шанс впервые в карьере подняться на вершину. Какой из них справится с давлением и удержит стабильность на протяжении оставшихся гонок — главный вопрос сезона.

Сможет ли Ферстаппен удержаться в тройке

Совсем недавно Ферстаппен переписывал рекорды Формулы 1, а теперь он лишь третий в личном зачёте. Red Bull больше не доминирует, а голландец оказался в роли догоняющего. Если в прошлом году ему помог запас очков, созданный в первой половине сезона, то сейчас отрыв минимален. Удержится ли четырёхкратный чемпион хотя бы в топ-3, станет одной из главных интриг концовки сезона.

Дождёмся ли победы Ferrari

Феррари уже 14 гонок подряд остаётся без побед. Для такой легендарной команды это почти катастрофа. Несколько подиумов Шарля Леклера лишь подчёркивают, насколько остро ощущается отсутствие первой строчки. Если Скудерия так и не выиграет в оставшихся этапах, это будет повторение провального сезона-2021. Болельщики ждут чуда — и каждая гонка превращается для них в надежду на долгожданный успех.

Вернётся ли Хэмилтон на подиум

Смена команды должна была вдохнуть в Льюиса Хэмилтона новые силы. Но начало его сотрудничества с Ferrari оказалось далеко не триумфальным. Семикратный чемпион смог выиграть спринт в Китае, но в основных гонках пока не добрался даже до подиума. Для фанатов британца главное сейчас — увидеть его хотя бы раз в тройке призёров в красном комбинезоне.

Кто станет лучшим дебютантом

Сразу пять новичков вышли на старт сезона: Дуэн, Берман, Антонелли, Хаджар и Бортолето. У кого-то уже закончилась первая попытка (как у Джека Дуэна), а другие продолжают борьбу. Ярче всех проявляет себя Кими Антонелли — он уже взял поул и подиум, а в личном зачёте идёт седьмым. Но не менее интересно, кто станет вторым по силе дебютантом: Исак Хаджар и Габриэль Бортолето явно не собираются уступать друг другу.

Сезон Формулы 1 вступает в решающую фазу, и каждое Гран-при теперь может изменить расклад сил. В борьбе за титулы и личные амбиции ставки как никогда высоки.

