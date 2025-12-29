Формальности убрали — выплаты ускорили: трансграничные переводы получили новый порядок

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности перечисления алиментов и компенсаций вреда жизни и здоровью гражданам Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС. Документ вносит изменения в порядок исполнения судебных решений и затрагивает трансграничные выплаты в рамках исполнительного производства.

Что изменилось в законодательстве

Поправки внесены в федеральный закон "Об исполнительном производстве". До настоящего времени российское законодательство предусматривало перечисление взысканных средств исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях, либо на казначейские счета. Это создавало сложности при исполнении решений в пользу граждан и организаций Белоруссии.

Новый закон устанавливает для белорусских граждан и юридических лиц право указывать реквизиты банковских счетов, открытых в банках Белоруссии. Именно на такие счета теперь могут перечисляться денежные средства, взысканные по исполнительным документам.

В каких случаях возможны выплаты

Как следует из текста закона, новая норма распространяется на строго определенные категории выплат. Речь идет о перечислении алиментов на детей, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, включая случаи смерти кормильца. Кроме того, возможность трансграничного перечисления предусмотрена при возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В этих ситуациях взысканные суммы смогут направляться либо непосредственно на банковские счета взыскателей, открытые в белорусских кредитных организациях, либо на счета Министерства финансов Белоруссии, также открытые в белорусских банках.

Практическое значение нововведений

Принятые изменения упрощают исполнение судебных решений в отношениях между Россией и Белоруссией и устраняют ранее существовавшие финансовые ограничения. Закон позволяет учитывать фактическое место проживания взыскателей и снижает административные барьеры при получении социально значимых выплат.

Ожидается, что новая норма повысит эффективность исполнительного производства и обеспечит более оперативное перечисление средств по решениям судов в трансграничных случаях.