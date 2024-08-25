Пятерка советов о том, как прийти в форму после "роскошного" отпуска

После отпуска с системой "всё включено" важно вернуться к здоровому образу жизни и правильному питанию.
Вот несколько советов от экспертов:
1. Продолжайте следить за своим питанием. Избегайте переедания и употребляйте здоровые продукты, фрукты, овощи, белковые продукты и злаки.
2. Вернитесь к занятиям спортом. Начните с легких упражнений, например, прогулок или йоги, и постепенно увеличивайте нагрузку.
3. Выпивайте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс организма и ускорить обмен веществ.
4. Спите достаточное количество времени, чтобы восстановиться и дать возможность организму восстановиться.
5. Задавайте себе реалистичные цели и не перегружайте себя физическими нагрузками сразу после отпуска, давайте организму время на адаптацию.
Фото: Freepik/prostooleh
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