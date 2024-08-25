Пятерка советов о том, как прийти в форму после "роскошного" отпуска

Как прийти в форму после отпуска с системой "всё включено"

После отпуска с системой "всё включено" важно вернуться к здоровому образу жизни и правильному питанию.

Вот несколько советов от экспертов:

1. Продолжайте следить за своим питанием. Избегайте переедания и употребляйте здоровые продукты, фрукты, овощи, белковые продукты и злаки.

2. Вернитесь к занятиям спортом. Начните с легких упражнений, например, прогулок или йоги, и постепенно увеличивайте нагрузку.

3. Выпивайте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс организма и ускорить обмен веществ.

4. Спите достаточное количество времени, чтобы восстановиться и дать возможность организму восстановиться.

5. Задавайте себе реалистичные цели и не перегружайте себя физическими нагрузками сразу после отпуска, давайте организму время на адаптацию.

Фото: Freepik/prostooleh