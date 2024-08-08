Американка Чейз Джексон расплакалась из-за ошибки в размере ее спортивной формы на Играх-2024

Они издеваются: спортсменка из США Чейз Джексон обиделась на французов за неправильный размер своей формы

Толкательница ядра сборной США Чейз Джексон расплакалась после того, как приехала в Париж и увидела, что форма, которую ей выдали, не ее размера, пишет Dailymail.

Позже выяснилось, что в системе администратор допустил ошибку, из-за которой размеры Джексон были неверно указаны для всех спортивных брендов.

В соцсети спортсменка рассказала фанатам о свой олимпийской "боли". Многие были возмущены тем, как такая "ошибка" вообще могла произойти.

Джексон призналась также, что раньше ей было обидно слышать фразу "ты сильна, как бык". Однако со временем она приняла свои "формы". Сейчас она помогает девушкам с подобными "формами" принять себя такой, какая есть.

Фото: Instagram*/@chaseypoosp

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