Для участников спецоперации на Украине разработали новый комплект военной формы. Об этом заявили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в целом внешний вид формы нового поколения останется прежним, а качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Также в состав формы включены летние, ветроводозащитные, демисезонные и зимние комплекты одежды и обуви.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении войск СВО вооружением, экипировкой и другими средствами до 1 февраля.