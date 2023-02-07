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  • Опубликована сегодня в 9:06

Минобороны разработало форму "нового поколения" для участников спецоперации

Для участников спецоперации на Украине разработали новый комплект военной формы. Об этом заявили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в целом внешний вид формы нового поколения останется прежним, а качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Также в состав формы включены летние, ветроводозащитные, демисезонные и зимние комплекты одежды и обуви.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении войск СВО вооружением, экипировкой и другими средствами до 1 февраля.

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