Автомойка
Автомойка
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:22

Всего одна мойка — и в организм может попасть то, от чего не удастся избавиться годами

Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками

Обычная остановка на мойке, чтобы быстро смыть пыль с машины, на первый взгляд кажется безобидной. Но за этим простым действием может скрываться куда более серьёзная проблема — воздействие так называемых "вечных химикатов".

Что такое ПФАС и почему они опасны

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это искусственные соединения, которые используют для придания материалам устойчивости к влаге, жиру и пятнам. С ними мы сталкиваемся ежедневно: они есть в дождевиках, антипригарной посуде и мебельной обивке. Но мало кто знает, что источник этих химикатов может скрываться и там, где мы его меньше всего ожидаем, — на автомойках.

Эксперты Тихоокеанского северо-западного центра по предотвращению загрязнения фиксировали ПФАС в сточных и грунтовых водах рядом с такими предприятиями. Это означает, что даже очищенная или переработанная вода, содержащая следы этих соединений, снова попадает в экосистему.

Почему стоит насторожиться

Главная опасность ПФАС в том, что они практически не разлагаются — именно поэтому их и называют "вечными". Попав в организм, они способны накапливаться и вызывать тяжёлые последствия:

  • нарушения работы щитовидной железы;
  • проблемы с репродуктивной системой;
  • задержки развития у детей;
  • онкологические заболевания.

Когда загрязнённые стоки или осадок попадают в почву и питьевую воду, риск для здоровья распространяется далеко за пределы самой автомойки. Таким образом, привычная мойка автомобиля может привести к долгосрочным проблемам в тех же районах, где живут её клиенты.

Масштаб проблемы

Автомойки — лишь часть картины. Исследования уже выявили ПФАС в косметике, пищевой упаковке, школьной форме и даже в рыбе из городских водоёмов. Всё это указывает на то, насколько широко распространилось присутствие этих соединений в нашей повседневной жизни.

Что предпринимается

Некоторые регионы США уже начали действовать. Так, Калифорния и Мэн ограничили или запретили использование ПФАС в потребительских товарах. Параллельно правозащитные организации требуют более строгого контроля, маркировки и правил утилизации промышленных отходов — включая воду с автомоек.

Для потребителей тоже есть выход:

  • выбирать экологичные мойки, где не применяют агрессивные химикаты;
  • поддерживать компании, внедряющие безводные или щадящие технологии;
  • голосовать за местные инициативы, направленные на отказ от опасных веществ.

