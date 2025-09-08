Лес хранит больше опасностей, чем кажется: что может обернуться трагедией

Отдых на природе может быть не только приятным, но и небезопасным, если не знать о скрытых угрозах. Лес полон факторов риска, и врачи советуют тщательно готовиться к прогулкам или походам.

Опасности в лесу

Среди основных угроз специалисты называют ядовитые растения, например волчье лыко или борщевик Сосновского, а также диких животных, змей и грибы. Кроме того, в лесу часто происходят укусы насекомых, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. К этому стоит добавить риск переохлаждения или перегрева, если неправильно выбрать одежду или игнорировать погодные условия.

"Среди опасности опасностей леса — ядовитые растения: например, волчье лыко, борщевик Сосновского, а также ядовитые змеи, грибы, дикие животные", — сказала врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

Что взять с собой

Чтобы быть готовыми к непредвиденным ситуациям, медики советуют заранее собрать аптечку. В ней должны быть антисептик, активированный уголь, антигистаминные препараты, пинцет для извлечения клеща, а также фонарик, спички, запас воды и навигатор. Такой набор поможет справиться с первыми симптомами и выиграть время до обращения к врачу.

Первая помощь в критических ситуациях

При подозрении на отравление растениями или грибами важно как можно скорее промыть желудок, вызвать рвоту, принять активированный уголь и пить больше воды. При укусе клеща его аккуратно вытаскивают пинцетом, а место обработки дезинфицируют. В случае травмы первым делом необходимо остановить кровотечение: прижать рану повязкой или наложить жгут выше повреждения. Время наложения жгута обязательно фиксируется и передаётся медикам.

"При отравлении ядовитыми растениями или грибами можно попробовать вызвать рвоту, принять активированный уголь и пить как можно больше воды", — уточнила Зубова.

Кому стоит воздержаться от похода

Походы в лес особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, лёгочными, сахарным диабетом, а также для беременных на поздних сроках. Не рекомендуется идти в одиночку и тем, кто страдает эпилепсией или психическими расстройствами: внезапный приступ или потеря сознания в лесу могут обернуться трагедией.

Заранее подготовившись и оценив свои силы, можно значительно снизить риски и сделать отдых на природе безопасным.