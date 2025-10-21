Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Без права на снос: в России могут узаконить старые охотничьи и туристические избушки

В России предложили легализовать старые лесные домики, построенные до 2007 года

В России планируют легализовать старые деревянные домики, расположенные в лесных массивах. Законодатели предложили разработать новый порядок, который позволит использовать временные лесные постройки, построенные до введения действующего Лесного кодекса. Если инициатива будет поддержана, это решение может изменить подход к сохранению и использованию таких объектов.

Что предлагают законодатели

"Речь идет о некапитальных лесных строениях, построенных до 2007 года", — уточняют авторы законопроекта.

Сейчас любые временные постройки, расположенные в лесу, по закону подлежат обязательному сносу. Но во многих регионах остались десятки старых лесных избушек, которые служат укрытием для охотников, рыбаков и туристов. Эти домики были возведены задолго до принятия современного законодательства и фактически выполняют общественно полезную функцию.

Новая инициатива предлагает разрешить использование таких построек, если они не представляют угрозы для экосистемы и не мешают ведению лесного хозяйства.

Чем лесные избушки отличаются от обычных домов

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идёт не о капитальном строительстве, а о временных сооружениях.

Главные отличия:

  • отсутствует фундамент и инженерные коммуникации;

  • нет подключения к электросетям или водопроводу;

  • не предназначены для постоянного проживания;

  • легко демонтируются без вреда для почвы и деревьев.

Такие избушки обычно состоят из бревен или досок, имеют печку и небольшое спальное место. Их главная цель — дать временное укрытие от непогоды.

Почему вопрос стал актуальным

После вступления в силу Лесного кодекса 2007 года подобные объекты юридически стали считаться незаконными. В результате в ряде регионов начались проверки и снос старых избушек, хотя многие из них использовались десятилетиями.

Для охотников, рыбаков и туристов это стало проблемой: укрыться в непогоду или согреться в морозных районах стало негде. При этом большинство построек не наносит вреда природе и занимает минимальную площадь.

"Эти домики не для проживания, а для выживания в условиях дикой природы. Уничтожать их — значит лишать людей безопасности", — отмечают сторонники инициативы.

Как будет работать новый порядок

Если законопроект примут, каждый регион получит право самостоятельно вести реестр временных лесных построек. В него будут включены объекты, возведённые до 2007 года и соответствующие определённым критериям безопасности.

Критерии отбора:

  • нет признаков капитального строительства;

  • отсутствует ущерб экосистеме;

  • постройка используется для временного пребывания;

  • не нарушает лесное и земельное законодательство.

Региональные власти смогут проводить инвентаризацию, определять владельцев или пользователей и принимать решения о сохранении таких избушек. Это позволит избежать хаотичных сносов и создать прозрачный правовой механизм их использования.

Что это даст людям

  1. Законное укрытие в лесу. Туристы и охотники смогут использовать избушки без страха быть оштрафованными.

  2. Сохранение культурного наследия. Многие лесные домики построены десятилетия назад и являются частью местной истории.

  3. Повышение безопасности. В труднодоступных районах такие укрытия могут спасти жизнь в экстремальных условиях.

  4. Порядок в лесах. Реестр позволит отследить, где и какие объекты находятся, и предотвратить незаконное строительство новых домов.

Возможные риски

Эксперты отмечают, что важно избежать ситуации, когда под видом "временных избушек" появятся новые незаконные дачи. Поэтому контроль за реализацией закона будет ключевым.

Возможный риск Как избежать
Возведение новых построек под видом старых Проверка года постройки и материалов
Использование избушек для постоянного проживания Региональный контроль и ограничение сроков пребывания
Угроза пожаров и мусора Введение правил пользования и обязательной уборки территории

А что если закон не примут?

Без изменений законодательства старые постройки останутся под угрозой сноса. Владельцы и пользователи будут вынуждены искать альтернативные варианты, а многие лесные маршруты — потеряют безопасные точки для отдыха.

Тем не менее эксперты считают, что компромисс возможен: сохранение полезных избушек при строгом контроле их состояния и эксплуатации.

