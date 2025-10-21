Без права на снос: в России могут узаконить старые охотничьи и туристические избушки
В России планируют легализовать старые деревянные домики, расположенные в лесных массивах. Законодатели предложили разработать новый порядок, который позволит использовать временные лесные постройки, построенные до введения действующего Лесного кодекса. Если инициатива будет поддержана, это решение может изменить подход к сохранению и использованию таких объектов.
Что предлагают законодатели
"Речь идет о некапитальных лесных строениях, построенных до 2007 года", — уточняют авторы законопроекта.
Сейчас любые временные постройки, расположенные в лесу, по закону подлежат обязательному сносу. Но во многих регионах остались десятки старых лесных избушек, которые служат укрытием для охотников, рыбаков и туристов. Эти домики были возведены задолго до принятия современного законодательства и фактически выполняют общественно полезную функцию.
Новая инициатива предлагает разрешить использование таких построек, если они не представляют угрозы для экосистемы и не мешают ведению лесного хозяйства.
Чем лесные избушки отличаются от обычных домов
Авторы инициативы подчеркивают, что речь идёт не о капитальном строительстве, а о временных сооружениях.
Главные отличия:
-
отсутствует фундамент и инженерные коммуникации;
-
нет подключения к электросетям или водопроводу;
-
не предназначены для постоянного проживания;
-
легко демонтируются без вреда для почвы и деревьев.
Такие избушки обычно состоят из бревен или досок, имеют печку и небольшое спальное место. Их главная цель — дать временное укрытие от непогоды.
Почему вопрос стал актуальным
После вступления в силу Лесного кодекса 2007 года подобные объекты юридически стали считаться незаконными. В результате в ряде регионов начались проверки и снос старых избушек, хотя многие из них использовались десятилетиями.
Для охотников, рыбаков и туристов это стало проблемой: укрыться в непогоду или согреться в морозных районах стало негде. При этом большинство построек не наносит вреда природе и занимает минимальную площадь.
"Эти домики не для проживания, а для выживания в условиях дикой природы. Уничтожать их — значит лишать людей безопасности", — отмечают сторонники инициативы.
Как будет работать новый порядок
Если законопроект примут, каждый регион получит право самостоятельно вести реестр временных лесных построек. В него будут включены объекты, возведённые до 2007 года и соответствующие определённым критериям безопасности.
Критерии отбора:
-
нет признаков капитального строительства;
-
отсутствует ущерб экосистеме;
-
постройка используется для временного пребывания;
-
не нарушает лесное и земельное законодательство.
Региональные власти смогут проводить инвентаризацию, определять владельцев или пользователей и принимать решения о сохранении таких избушек. Это позволит избежать хаотичных сносов и создать прозрачный правовой механизм их использования.
Что это даст людям
-
Законное укрытие в лесу. Туристы и охотники смогут использовать избушки без страха быть оштрафованными.
-
Сохранение культурного наследия. Многие лесные домики построены десятилетия назад и являются частью местной истории.
-
Повышение безопасности. В труднодоступных районах такие укрытия могут спасти жизнь в экстремальных условиях.
-
Порядок в лесах. Реестр позволит отследить, где и какие объекты находятся, и предотвратить незаконное строительство новых домов.
Возможные риски
Эксперты отмечают, что важно избежать ситуации, когда под видом "временных избушек" появятся новые незаконные дачи. Поэтому контроль за реализацией закона будет ключевым.
|Возможный риск
|Как избежать
|Возведение новых построек под видом старых
|Проверка года постройки и материалов
|Использование избушек для постоянного проживания
|Региональный контроль и ограничение сроков пребывания
|Угроза пожаров и мусора
|Введение правил пользования и обязательной уборки территории
А что если закон не примут?
Без изменений законодательства старые постройки останутся под угрозой сноса. Владельцы и пользователи будут вынуждены искать альтернативные варианты, а многие лесные маршруты — потеряют безопасные точки для отдыха.
Тем не менее эксперты считают, что компромисс возможен: сохранение полезных избушек при строгом контроле их состояния и эксплуатации.
