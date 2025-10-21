Без права на снос: в России могут узаконить старые охотничьи и туристические избушки

В России планируют легализовать старые деревянные домики, расположенные в лесных массивах. Законодатели предложили разработать новый порядок, который позволит использовать временные лесные постройки, построенные до введения действующего Лесного кодекса. Если инициатива будет поддержана, это решение может изменить подход к сохранению и использованию таких объектов.

Что предлагают законодатели

"Речь идет о некапитальных лесных строениях, построенных до 2007 года", — уточняют авторы законопроекта.

Сейчас любые временные постройки, расположенные в лесу, по закону подлежат обязательному сносу. Но во многих регионах остались десятки старых лесных избушек, которые служат укрытием для охотников, рыбаков и туристов. Эти домики были возведены задолго до принятия современного законодательства и фактически выполняют общественно полезную функцию.

Новая инициатива предлагает разрешить использование таких построек, если они не представляют угрозы для экосистемы и не мешают ведению лесного хозяйства.

Чем лесные избушки отличаются от обычных домов

Авторы инициативы подчеркивают, что речь идёт не о капитальном строительстве, а о временных сооружениях.

Главные отличия:

отсутствует фундамент и инженерные коммуникации;

нет подключения к электросетям или водопроводу;

не предназначены для постоянного проживания;

легко демонтируются без вреда для почвы и деревьев.

Такие избушки обычно состоят из бревен или досок, имеют печку и небольшое спальное место. Их главная цель — дать временное укрытие от непогоды.

Почему вопрос стал актуальным

После вступления в силу Лесного кодекса 2007 года подобные объекты юридически стали считаться незаконными. В результате в ряде регионов начались проверки и снос старых избушек, хотя многие из них использовались десятилетиями.

Для охотников, рыбаков и туристов это стало проблемой: укрыться в непогоду или согреться в морозных районах стало негде. При этом большинство построек не наносит вреда природе и занимает минимальную площадь.

"Эти домики не для проживания, а для выживания в условиях дикой природы. Уничтожать их — значит лишать людей безопасности", — отмечают сторонники инициативы.

Как будет работать новый порядок

Если законопроект примут, каждый регион получит право самостоятельно вести реестр временных лесных построек. В него будут включены объекты, возведённые до 2007 года и соответствующие определённым критериям безопасности.

Критерии отбора:

нет признаков капитального строительства;

отсутствует ущерб экосистеме;

постройка используется для временного пребывания;

не нарушает лесное и земельное законодательство.

Региональные власти смогут проводить инвентаризацию, определять владельцев или пользователей и принимать решения о сохранении таких избушек. Это позволит избежать хаотичных сносов и создать прозрачный правовой механизм их использования.

Что это даст людям

Законное укрытие в лесу. Туристы и охотники смогут использовать избушки без страха быть оштрафованными. Сохранение культурного наследия. Многие лесные домики построены десятилетия назад и являются частью местной истории. Повышение безопасности. В труднодоступных районах такие укрытия могут спасти жизнь в экстремальных условиях. Порядок в лесах. Реестр позволит отследить, где и какие объекты находятся, и предотвратить незаконное строительство новых домов.

Возможные риски

Эксперты отмечают, что важно избежать ситуации, когда под видом "временных избушек" появятся новые незаконные дачи. Поэтому контроль за реализацией закона будет ключевым.