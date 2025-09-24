Лес сгорел — а теперь оживает: Самарская область запускает зелёное возрождение
В Самарской области стартует масштабная акция "Сохраним лес". В ее рамках предусмотрено 24 мероприятия по посадке деревьев и уборке лесных территорий.
Организаторы ставят амбициозную цель — более 20 тысяч саженцев на площади около 15 гектаров.
Новый лес на месте пожарищ
Особое внимание уделят восстановлению лесов на участках, пострадавших от пожаров.
"В Ставропольском и Нефтегорском лесничествах на площади 10 гектаров мы высадим 14,5 тысяч сосен и берез в рамках акции", — отметили в правительстве Самарской области.
Таким образом, именно эти территории станут символом возрождения и заботы о природе.
Не только посадка
Проект охватывает не только новые посадки. В Волжском лесничестве запланирована уборка более 200 гектаров от валежника и мусора. Работы проводят лесники совместно с волонтерами.
Как присоединиться
Каждый желающий может стать частью акции. На интерактивной карте сохранимлесрф.рф можно выбрать ближайшее мероприятие и присоединиться к команде.
Забота о лесах — ежедневная работа
Стоит помнить, что охрана и восстановление лесов — это не разовая акция, а постоянный труд лесников. Их работа включает:
-
обследование деревьев на предмет повреждений;
-
мониторинг пожарной обстановки;
-
переработку древесины для нужд города;
-
восстановление лесных массивов.
