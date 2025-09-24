Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодые хвойные саженцы
Молодые хвойные саженцы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:58

Лес сгорел — а теперь оживает: Самарская область запускает зелёное возрождение

Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"

В Самарской области стартует масштабная акция "Сохраним лес". В ее рамках предусмотрено 24 мероприятия по посадке деревьев и уборке лесных территорий.

Организаторы ставят амбициозную цель — более 20 тысяч саженцев на площади около 15 гектаров.

Новый лес на месте пожарищ

Особое внимание уделят восстановлению лесов на участках, пострадавших от пожаров.

"В Ставропольском и Нефтегорском лесничествах на площади 10 гектаров мы высадим 14,5 тысяч сосен и берез в рамках акции", — отметили в правительстве Самарской области.

Таким образом, именно эти территории станут символом возрождения и заботы о природе.

Не только посадка

Проект охватывает не только новые посадки. В Волжском лесничестве запланирована уборка более 200 гектаров от валежника и мусора. Работы проводят лесники совместно с волонтерами.

Как присоединиться

Каждый желающий может стать частью акции. На интерактивной карте сохранимлесрф.рф можно выбрать ближайшее мероприятие и присоединиться к команде.

Забота о лесах — ежедневная работа

Стоит помнить, что охрана и восстановление лесов — это не разовая акция, а постоянный труд лесников. Их работа включает:

  • обследование деревьев на предмет повреждений;

  • мониторинг пожарной обстановки;

  • переработку древесины для нужд города;

  • восстановление лесных массивов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфляция в Пензенской области замедлилась, но осталась выше среднероссийской сегодня в 7:17

Падение инфляции или смена декораций? Как цены в Пензе живут своей жизнью

Инфляция в Пензенской области замедлилась до 8,74%. Подешевели овощи, яйца, техника и авто, но выросли цены на кофе, рестораны и топливо.

Читать полностью » Ленинский райсуд Пензы освободил медучреждение от штрафа по делу о мигранте сегодня в 6:16

Суд простил медиков: почему пензенская больница не заплатила огромный штраф за мигранта

Пензенская больница избежала штрафа в 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Суд признал проступок малозначительным.

Читать полностью » В Пензе этой осенью высадят около 3 тысяч деревьев вместо вырубленных из-за златки сегодня в 5:18

Там, где были пустыри — появятся липы: кто и как возвращает Пензе зелёный облик

В Пензе выделили 20 млн рублей на озеленение. За осень планируют высадить 3 тысячи деревьев, чтобы вернуть городу статус самого зелёного.

Читать полностью » Главные туристические объекты Пензы в 2025 году посетили жители 10 регионов и Белоруссии сегодня в 4:18

Очереди к одной картине и зависший туалет: почему Пенза становится туристическим мемом

В 2025 году туристический центр в Пензе принял около 3 тысяч гостей. Город радует чистотой и экскурсиями, но интернет остаётся проблемой.

Читать полностью » Мэр Кузнецка Златогорский ответил на критику празднования 245-летия города сегодня в 3:44

"Война идёт, но праздник нужен": мэр Кузнецка ответил на критику гуляний

Кузнецк отметил 245-летие концертом и конкурсами. В сети разгорелись споры о празднике в условиях СВО, на которые мэр города дал свой ответ.

Читать полностью » Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 41,8% сегодня в 2:21

Область под атакой вирусов: какие районы оказались в красной зоне по ОРВИ

В Пензенской области число случаев ОРВИ за неделю выросло почти на 42%. В Пензе рост ещё выше, особенно среди детей до двух лет.

Читать полностью » В Пензе призывник оштрафован на 80 тысяч рублей за уклонение от службы сегодня в 1:18

Призыв, который не удалось проигнорировать: как пензенец попал на 80 тысяч

21-летнего жителя Пензы осудили за уклонение от службы: он дважды проигнорировал повестку, был признан годным и получил штраф 80 тысяч рублей.

Читать полностью » Жители Пензенской области могут обменять мелочь на купюры в рамках акции ЦБ сегодня в 0:16

Копилки открывают тайны: где в Пензе можно обменять горы мелочи на купюры

Жители Пензенской области могут обменять накопившуюся мелочь в рамках «Монетной недели». В прошлый раз россияне сдали монеты на 242 млн рублей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
Садоводство

Садоводы отметили, что голубика требует кислой почвы, а яблони предпочитают нейтральную землю
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Питомцы

Ветеринары выявили 5 главных причин, почему собаки едят слишком быстро
Авто и мото

Компания Nissan подтвердила: Sentra девятого поколения сохранил мотор 2.0 на 149 л.с.
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet