Правительство РФ готовит пакет мер по поддержке арендаторов лесных участков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Основной акцент сделан на упрощении логистики, снижении финансовой нагрузки и пересмотре сроков выполнения лесохозяйственных обязательств.

Одним из ключевых изменений станет упрощение процедуры получения права на добычу песка и гравия. Эти инертные материалы необходимы для строительства и текущего содержания лесных дорог. Новая норма будет действовать на протяжении всего срока аренды участка, что должно сократить логистические издержки при подготовке инфраструктуры для освоения лесов.

Финансовые условия и сроки

Для компаний, ведущих приоритетные инвестпроекты, вводится мораторий на повышение арендных ставок по договорам, заключенным до 2024 года. Правительство также приняло решение не взимать с бизнеса ранее доначисленные суммы. По предварительным расчетам, это позволит предприятиям сохранить в обороте около 20 млрд рублей.

Кроме того, скорректирован график выполнения мероприятий по сохранению лесов. Срок реализации обязательств, которые должны были быть завершены к 2026 году, продлен до июля 2027 года. Согласно государственным расчетам, данная отсрочка высвободит в отрасли дополнительно около 8 млрд рублей.