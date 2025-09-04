Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:34

Прелюдия, в которой всё идёт не так: главные ошибки

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма

Сексолог Ольга Василенко в своём Telegram-канале рассказала, какие ошибки во время прелюдии мешают женщинам достичь возбуждения и испытать оргазм.

Главные ошибки

  1. Сравнение с мужчиной
    Многие женщины думают, что должны возбуждаться так же быстро, как партнёр. На деле это физиологически неверно.

  2. Спешка с проникновением
    Позволять мужчине начать половой акт до того, как влагалище будет достаточно увлажнено, а уровень возбуждения — достаточным, чревато дискомфортом и отсутствием удовольствия.

  3. Ожидание, что возбуждение усилится после начала акта
    Василенко отмечает, что это частая иллюзия: если не разогреться до проникновения, процесс не поможет "догнать" возбуждение.

  4. Надежда на оргазм в процессе без прелюдии
    По словам специалиста, спешка приводит к тому, что женщина не успевает достичь нужного уровня возбуждения и остаётся неудовлетворённой.

  5. Перекладывание ответственности на мужчину
    Ошибкой является мнение, что партнёр обязан решать все проблемы. Часто причина отсутствия удовольствия кроется в том, что сама женщина плохо знает своё тело и его реакции.

Итог

  • Прелюдия играет ключевую роль в женском возбуждении.

  • Спешка и неверные ожидания снижают вероятность оргазма.

  • Женщинам важно лучше изучать собственное тело и открыто говорить о своих потребностях.

