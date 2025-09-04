Прелюдия, в которой всё идёт не так: главные ошибки
Сексолог Ольга Василенко в своём Telegram-канале рассказала, какие ошибки во время прелюдии мешают женщинам достичь возбуждения и испытать оргазм.
Главные ошибки
-
Сравнение с мужчиной
Многие женщины думают, что должны возбуждаться так же быстро, как партнёр. На деле это физиологически неверно.
-
Спешка с проникновением
Позволять мужчине начать половой акт до того, как влагалище будет достаточно увлажнено, а уровень возбуждения — достаточным, чревато дискомфортом и отсутствием удовольствия.
-
Ожидание, что возбуждение усилится после начала акта
Василенко отмечает, что это частая иллюзия: если не разогреться до проникновения, процесс не поможет "догнать" возбуждение.
-
Надежда на оргазм в процессе без прелюдии
По словам специалиста, спешка приводит к тому, что женщина не успевает достичь нужного уровня возбуждения и остаётся неудовлетворённой.
-
Перекладывание ответственности на мужчину
Ошибкой является мнение, что партнёр обязан решать все проблемы. Часто причина отсутствия удовольствия кроется в том, что сама женщина плохо знает своё тело и его реакции.
Итог
-
Прелюдия играет ключевую роль в женском возбуждении.
-
Спешка и неверные ожидания снижают вероятность оргазма.
-
Женщинам важно лучше изучать собственное тело и открыто говорить о своих потребностях.
