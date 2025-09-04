Прелюдия, в которой всё идёт не так: главные ошибки

сегодня в 23:14

Болезни не передаются по наследству: главные враги здоровья в этих привычках

Кардиолог Мария Чайковская объяснила, что большинство болезней не врождённые. Она перечислила семь главных причин их развития — от стресса до курения.

Читать полностью »

сегодня в 23:04

Жить в ожидании диагноза: как страх рака ломает жизнь

Онколог объяснила, что такое канцерофобия и чем опасен панический страх заболеть раком. Почему он возникает и как психотерапия помогает справиться с проблемой?

Читать полностью »

сегодня в 23:02

Десятилетия веры в аспирин: почему его польза оказалась переоцененной

Аспирин часто называют «сердечной таблеткой», но способен ли он снижать давление? Исследования дают неожиданные ответы.

Читать полностью »

сегодня в 22:58

Опасный разогрев: какие привычные продукты становятся вредными в микроволновке

Эксперт рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: от риса и грибов до колбас, шпината и блюд с перцем. Это может быть опасно для здоровья.

Читать полностью »

сегодня в 22:51

Калории, воспаление и паразиты: обратная сторона щёлканья семечек

Эндокринолог Зухра Павлова назвала пять причин отказаться от привычки щёлкать семечки: от лишнего веса и воспалений до риска старения и проблем с зубами.

Читать полностью »

сегодня в 22:51

Головная боль остаётся, а деньги уходят: когда обследования превращаются в пустую трату

Многие обследования при головной боли лишь зря тратят время и деньги. Рассказываем, какие методы не помогут и чем заменить их может врач.

Читать полностью »

сегодня в 22:41

Когда запах становится врагом: неожиданный эффект духов

До 35% людей жалуются на головную боль после духов. Эксперт объяснила, как перегрузка мозга и аллергия на компоненты парфюма влияют на самочувствие.

Читать полностью »

сегодня в 22:31

Опасная мода медицины: почему операция, за которую берут деньги, не имеет смысла

Мясников развеял миф о «безопасных» операциях: удаление камней без удаления желчного пузыря опасно — камни появятся снова через пару месяцев.

Читать полностью »