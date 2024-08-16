Высокая заполняемость отелей: в Санкт-Петербурге зафиксирован рост иностранных гостей города

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост иностранного туристического потока на минимум 15% в 2024 году. Временно исполняющая обязанности председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила, что значительное количество туристов прибывают по электронным визам, в том числе из Ирана и Китая. Также отмечается возвращение туристов из Европы.

Количество зарубежных гостей возросло по сравнению с прошлым годом, а общее число туристов, посетивших город в первом полугодии 2024 года, составило около 5 миллионов, что на 20% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Кроме того, иностранные туристы часто комбинируют поездку в Санкт-Петербург с посещением Москвы и других российских городов, таких как Сочи и Нижний Новгород.

Гостиницы города показали высокую заполняемость летом 2024 года, достигая 74% в среднем, а во время крупных международных мероприятий этот показатель превышал 80%, сообщает ТАСС.

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