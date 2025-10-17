Девятилетний ребёнок едва не задохнулся: врачи Уфы провели уникальную операцию

В Уфе врачи детской больницы №17 провели уникальную операцию и спасли девятилетнего мальчика, в дыхательные пути которого случайно попал кусок пластика от ручки. Благодаря быстрой реакции родителей, скорой помощи и профессионализму врачей ребёнка удалось спасти без осложнений.

Инцидент произошёл стремительно: мальчик внезапно начал задыхаться, появился кашель и боль в груди. Родители немедленно вызвали скорую помощь.

Как проходило спасение

"Маленького пациента доставили в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, кашель и дискомфорт в груди", — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Первое обследование показало, что в лёгких пострадавшего нет видимых повреждений. Рентген не выявил никаких посторонних предметов. Однако врачи не ограничились стандартной диагностикой и приняли решение провести бронхоскопию - эндоскопическое исследование бронхов, позволяющее осмотреть дыхательные пути изнутри.

Именно во время этой процедуры в правом бронхе ребёнка был обнаружен пластиковый наконечник от шариковой ручки.

"С помощью современного щадящего метода врачам удалось аккуратно извлечь инородное тело без повреждения дыхательных путей", — уточнили в Минздраве.

После процедуры состояние ребёнка быстро стабилизировалось, и вскоре его выписали домой для дальнейшего наблюдения у педиатра по месту жительства.

Почему такие случаи особенно опасны

Врачи напоминают: попадание инородных предметов в дыхательные пути - одно из самых опасных неотложных состояний у детей. Даже небольшой предмет может перекрыть доступ кислорода и привести к удушью за считанные минуты.

Особенно часто подобные происшествия происходят с детьми в возрасте от 2 до 10 лет, когда ребёнок активно познаёт мир, играет с мелкими деталями и может по неосторожности вдохнуть или проглотить предмет.

В группе риска — игрушки, детали конструкторов, бусины, пуговицы, крышки от ручек и мелкие элементы от одежды.

Как понять, что ребёнок мог вдохнуть инородное тело

Симптомы могут быть разными и не всегда очевидными:

внезапный приступ кашля без видимой причины;

охриплость голоса или осиплость;

затруднённое дыхание и чувство нехватки воздуха;

боль или дискомфорт в груди ;

посинение губ или бледность кожи;

в тяжёлых случаях — потеря сознания.

Даже если ребёнок быстро успокоился и симптомы исчезли, это не повод расслабляться. В дыхательных путях может остаться фрагмент предмета, который вызовет воспаление или нагноение.

"Иногда рентген не показывает наличие инородного тела, особенно если оно пластиковое или органическое. В таких случаях единственным надёжным методом диагностики остаётся бронхоскопия", — объясняют специалисты.

Советы шаг за шагом: что делать родителям при подозрении на инородное тело

Не паникуйте. Паника мешает действовать быстро и точно. Не пытайтесь достать предмет пальцами. Это может протолкнуть его ещё глубже. Попросите ребёнка кашлять. Иногда сильный кашель способен самостоятельно вытолкнуть предмет. Если дыхание затруднено — вызывайте скорую помощь (103). Не ждите, что ситуация "пройдёт сама". До приезда врачей выполните приём Геймлиха (для детей старше 1 года): встаньте за спиной ребёнка, обхватите его руками под рёбра;

сожмите руки в замок и резко надавите вверх и внутрь, чтобы вытолкнуть воздух из лёгких;

повторяйте до 5 раз. Если ребёнок теряет сознание, начинайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда скорой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться удалить предмет вручную.

Последствие: риск травмирования гортани или полного перекрытия дыхания.

Альтернатива: вызвать скорую и использовать приём Геймлиха, если ребёнок задыхается.

Ошибка: откладывать визит к врачу, если симптомы прошли.

Последствие: возможное воспаление лёгких, бронхит, абсцесс.

Альтернатива: пройти обследование и сделать бронхоскопию для уверенности.

Ошибка: давать воду или еду после инцидента.

Последствие: затруднение дыхания и попадание пищи в дыхательные пути.

Альтернатива: дождаться медицинской помощи и не кормить ребёнка до осмотра врача.

Почему бронхоскопия спасает жизни

Бронхоскопия — это малоинвазивная процедура, при которой врач с помощью тонкой трубки с камерой исследует бронхи и лёгкие. Через этот инструмент можно удалить инородное тело, промыть дыхательные пути и остановить кровотечение, если оно есть.

Современные детские бронхоскопы тонкие, гибкие и позволяют провести манипуляцию без серьёзных травм. Процедура проводится под наркозом и занимает от 15 до 40 минут.

"С помощью современного щадящего метода врачи успешно извлекли пластик. Ребёнок уже выписан из больницы", — уточнили в Минздраве Башкирии.

Плюсы и минусы методов диагностики