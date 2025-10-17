Девятилетний ребёнок едва не задохнулся: врачи Уфы провели уникальную операцию
В Уфе врачи детской больницы №17 провели уникальную операцию и спасли девятилетнего мальчика, в дыхательные пути которого случайно попал кусок пластика от ручки. Благодаря быстрой реакции родителей, скорой помощи и профессионализму врачей ребёнка удалось спасти без осложнений.
Инцидент произошёл стремительно: мальчик внезапно начал задыхаться, появился кашель и боль в груди. Родители немедленно вызвали скорую помощь.
Как проходило спасение
"Маленького пациента доставили в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, кашель и дискомфорт в груди", — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Первое обследование показало, что в лёгких пострадавшего нет видимых повреждений. Рентген не выявил никаких посторонних предметов. Однако врачи не ограничились стандартной диагностикой и приняли решение провести бронхоскопию - эндоскопическое исследование бронхов, позволяющее осмотреть дыхательные пути изнутри.
Именно во время этой процедуры в правом бронхе ребёнка был обнаружен пластиковый наконечник от шариковой ручки.
"С помощью современного щадящего метода врачам удалось аккуратно извлечь инородное тело без повреждения дыхательных путей", — уточнили в Минздраве.
После процедуры состояние ребёнка быстро стабилизировалось, и вскоре его выписали домой для дальнейшего наблюдения у педиатра по месту жительства.
Почему такие случаи особенно опасны
Врачи напоминают: попадание инородных предметов в дыхательные пути - одно из самых опасных неотложных состояний у детей. Даже небольшой предмет может перекрыть доступ кислорода и привести к удушью за считанные минуты.
Особенно часто подобные происшествия происходят с детьми в возрасте от 2 до 10 лет, когда ребёнок активно познаёт мир, играет с мелкими деталями и может по неосторожности вдохнуть или проглотить предмет.
В группе риска — игрушки, детали конструкторов, бусины, пуговицы, крышки от ручек и мелкие элементы от одежды.
Как понять, что ребёнок мог вдохнуть инородное тело
Симптомы могут быть разными и не всегда очевидными:
-
внезапный приступ кашля без видимой причины;
-
охриплость голоса или осиплость;
-
затруднённое дыхание и чувство нехватки воздуха;
-
боль или дискомфорт в груди;
-
посинение губ или бледность кожи;
-
в тяжёлых случаях — потеря сознания.
Даже если ребёнок быстро успокоился и симптомы исчезли, это не повод расслабляться. В дыхательных путях может остаться фрагмент предмета, который вызовет воспаление или нагноение.
"Иногда рентген не показывает наличие инородного тела, особенно если оно пластиковое или органическое. В таких случаях единственным надёжным методом диагностики остаётся бронхоскопия", — объясняют специалисты.
Советы шаг за шагом: что делать родителям при подозрении на инородное тело
-
Не паникуйте. Паника мешает действовать быстро и точно.
-
Не пытайтесь достать предмет пальцами. Это может протолкнуть его ещё глубже.
-
Попросите ребёнка кашлять. Иногда сильный кашель способен самостоятельно вытолкнуть предмет.
-
Если дыхание затруднено — вызывайте скорую помощь (103). Не ждите, что ситуация "пройдёт сама".
-
До приезда врачей выполните приём Геймлиха (для детей старше 1 года):
-
встаньте за спиной ребёнка, обхватите его руками под рёбра;
-
сожмите руки в замок и резко надавите вверх и внутрь, чтобы вытолкнуть воздух из лёгких;
-
повторяйте до 5 раз.
-
-
Если ребёнок теряет сознание, начинайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда скорой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: пытаться удалить предмет вручную.
Последствие: риск травмирования гортани или полного перекрытия дыхания.
Альтернатива: вызвать скорую и использовать приём Геймлиха, если ребёнок задыхается.
Ошибка: откладывать визит к врачу, если симптомы прошли.
Последствие: возможное воспаление лёгких, бронхит, абсцесс.
Альтернатива: пройти обследование и сделать бронхоскопию для уверенности.
Ошибка: давать воду или еду после инцидента.
Последствие: затруднение дыхания и попадание пищи в дыхательные пути.
Альтернатива: дождаться медицинской помощи и не кормить ребёнка до осмотра врача.
Почему бронхоскопия спасает жизни
Бронхоскопия — это малоинвазивная процедура, при которой врач с помощью тонкой трубки с камерой исследует бронхи и лёгкие. Через этот инструмент можно удалить инородное тело, промыть дыхательные пути и остановить кровотечение, если оно есть.
Современные детские бронхоскопы тонкие, гибкие и позволяют провести манипуляцию без серьёзных травм. Процедура проводится под наркозом и занимает от 15 до 40 минут.
"С помощью современного щадящего метода врачи успешно извлекли пластик. Ребёнок уже выписан из больницы", — уточнили в Минздраве Башкирии.
Плюсы и минусы методов диагностики
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|Рентген
|Быстро, безопасно, доступно
|Не выявляет неметаллические предметы
|Бронхоскопия
|Позволяет увидеть и удалить инородное тело
|Требует наркоза и специального оборудования
|Компьютерная томография
|Высокая точность
|Используется при сомнительных случаях, выше нагрузка
|Эндоскопическая операция
|Минимальная травматизация
|Проводится только в условиях стационара
Мифы и правда о случаях с инородными телами
Миф 1. Если ребёнок кашляет, значит, он не задыхается.
Правда: кашель может быть лишь первой реакцией. Если предмет застрял глубже — дыхание быстро ухудшается.
Миф 2. Пластик безопасен, потому что не рвёт ткани.
Правда: пластиковые фрагменты перекрывают бронхи и вызывают воспаление, не менее опасное, чем механическая травма.
Миф 3. Ребёнок "сам переварит" проглоченный предмет.
Правда: если предмет попал в дыхательные пути, он не переваривается и требует срочного удаления.
Миф 4. После удаления ничего страшного не произойдёт.
Правда: воспаление может развиться через несколько дней — важно наблюдение у врача.
3 интересных факта
-
Около 70% случаев попадания инородных тел в дыхательные пути у детей связаны с предметами размером менее 2 см.
-
В 30% случаев рентген не показывает предмет — особенно если он пластиковый или деревянный.
-
После своевременного удаления и лечения дети полностью восстанавливаются без последствий.
Исторический контекст
Детская больница №17 Уфы — одно из ведущих учреждений Башкортостана, где оказывают высокотехнологичную помощь детям с заболеваниями дыхательной системы. Здесь внедрены современные эндоскопические методики, позволяющие проводить операции без разрезов и швов.
Случай с девятилетним мальчиком стал очередным примером того, как профессионализм врачей и оперативное принятие решений спасают жизнь.
"С помощью современного щадящего метода врачи успешно извлекли пластик. Ребёнок уже выписан из больницы для дальнейшего наблюдения", — сообщили в Минздраве Башкирии.
FAQ
Можно ли избежать подобных случаев?
Да. Не оставляйте ребёнка без присмотра во время игр, особенно с мелкими предметами.
Почему рентген не всегда показывает предмет?
Пластик, дерево и некоторые ткани не видны на снимке, поэтому требуется бронхоскопия.
Когда ребёнка можно выписывать после удаления?
Обычно через 3-7 дней, если нет воспалительных осложнений.
Что делать, если ребёнок часто задыхается при еде?
Это повод обследоваться у отоларинголога и гастроэнтеролога — возможны анатомические особенности или проблемы с координацией дыхания.
