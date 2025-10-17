Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хирурги в операционной
Хирурги в операционной
© freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:48

Девятилетний ребёнок едва не задохнулся: врачи Уфы провели уникальную операцию

Минздрав Башкирии сообщил о спасении ребёнка с инородным телом в бронхах

В Уфе врачи детской больницы №17 провели уникальную операцию и спасли девятилетнего мальчика, в дыхательные пути которого случайно попал кусок пластика от ручки. Благодаря быстрой реакции родителей, скорой помощи и профессионализму врачей ребёнка удалось спасти без осложнений.

Инцидент произошёл стремительно: мальчик внезапно начал задыхаться, появился кашель и боль в груди. Родители немедленно вызвали скорую помощь.

Как проходило спасение

"Маленького пациента доставили в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, кашель и дискомфорт в груди", — сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Первое обследование показало, что в лёгких пострадавшего нет видимых повреждений. Рентген не выявил никаких посторонних предметов. Однако врачи не ограничились стандартной диагностикой и приняли решение провести бронхоскопию - эндоскопическое исследование бронхов, позволяющее осмотреть дыхательные пути изнутри.

Именно во время этой процедуры в правом бронхе ребёнка был обнаружен пластиковый наконечник от шариковой ручки.

"С помощью современного щадящего метода врачам удалось аккуратно извлечь инородное тело без повреждения дыхательных путей", — уточнили в Минздраве.

После процедуры состояние ребёнка быстро стабилизировалось, и вскоре его выписали домой для дальнейшего наблюдения у педиатра по месту жительства.

Почему такие случаи особенно опасны

Врачи напоминают: попадание инородных предметов в дыхательные пути - одно из самых опасных неотложных состояний у детей. Даже небольшой предмет может перекрыть доступ кислорода и привести к удушью за считанные минуты.

Особенно часто подобные происшествия происходят с детьми в возрасте от 2 до 10 лет, когда ребёнок активно познаёт мир, играет с мелкими деталями и может по неосторожности вдохнуть или проглотить предмет.

В группе риска — игрушки, детали конструкторов, бусины, пуговицы, крышки от ручек и мелкие элементы от одежды.

Как понять, что ребёнок мог вдохнуть инородное тело

Симптомы могут быть разными и не всегда очевидными:

  • внезапный приступ кашля без видимой причины;

  • охриплость голоса или осиплость;

  • затруднённое дыхание и чувство нехватки воздуха;

  • боль или дискомфорт в груди;

  • посинение губ или бледность кожи;

  • в тяжёлых случаях — потеря сознания.

Даже если ребёнок быстро успокоился и симптомы исчезли, это не повод расслабляться. В дыхательных путях может остаться фрагмент предмета, который вызовет воспаление или нагноение.

"Иногда рентген не показывает наличие инородного тела, особенно если оно пластиковое или органическое. В таких случаях единственным надёжным методом диагностики остаётся бронхоскопия", — объясняют специалисты.

Советы шаг за шагом: что делать родителям при подозрении на инородное тело

  1. Не паникуйте. Паника мешает действовать быстро и точно.

  2. Не пытайтесь достать предмет пальцами. Это может протолкнуть его ещё глубже.

  3. Попросите ребёнка кашлять. Иногда сильный кашель способен самостоятельно вытолкнуть предмет.

  4. Если дыхание затруднено — вызывайте скорую помощь (103). Не ждите, что ситуация "пройдёт сама".

  5. До приезда врачей выполните приём Геймлиха (для детей старше 1 года):

    • встаньте за спиной ребёнка, обхватите его руками под рёбра;

    • сожмите руки в замок и резко надавите вверх и внутрь, чтобы вытолкнуть воздух из лёгких;

    • повторяйте до 5 раз.

  6. Если ребёнок теряет сознание, начинайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда скорой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться удалить предмет вручную.
Последствие: риск травмирования гортани или полного перекрытия дыхания.
Альтернатива: вызвать скорую и использовать приём Геймлиха, если ребёнок задыхается.

Ошибка: откладывать визит к врачу, если симптомы прошли.
Последствие: возможное воспаление лёгких, бронхит, абсцесс.
Альтернатива: пройти обследование и сделать бронхоскопию для уверенности.

Ошибка: давать воду или еду после инцидента.
Последствие: затруднение дыхания и попадание пищи в дыхательные пути.
Альтернатива: дождаться медицинской помощи и не кормить ребёнка до осмотра врача.

Почему бронхоскопия спасает жизни

Бронхоскопия — это малоинвазивная процедура, при которой врач с помощью тонкой трубки с камерой исследует бронхи и лёгкие. Через этот инструмент можно удалить инородное тело, промыть дыхательные пути и остановить кровотечение, если оно есть.

Современные детские бронхоскопы тонкие, гибкие и позволяют провести манипуляцию без серьёзных травм. Процедура проводится под наркозом и занимает от 15 до 40 минут.

"С помощью современного щадящего метода врачи успешно извлекли пластик. Ребёнок уже выписан из больницы", — уточнили в Минздраве Башкирии.

Плюсы и минусы методов диагностики

Метод Преимущества Ограничения
Рентген Быстро, безопасно, доступно Не выявляет неметаллические предметы
Бронхоскопия Позволяет увидеть и удалить инородное тело Требует наркоза и специального оборудования
Компьютерная томография Высокая точность Используется при сомнительных случаях, выше нагрузка
Эндоскопическая операция Минимальная травматизация Проводится только в условиях стационара

Мифы и правда о случаях с инородными телами

Миф 1. Если ребёнок кашляет, значит, он не задыхается.
Правда: кашель может быть лишь первой реакцией. Если предмет застрял глубже — дыхание быстро ухудшается.

Миф 2. Пластик безопасен, потому что не рвёт ткани.
Правда: пластиковые фрагменты перекрывают бронхи и вызывают воспаление, не менее опасное, чем механическая травма.

Миф 3. Ребёнок "сам переварит" проглоченный предмет.
Правда: если предмет попал в дыхательные пути, он не переваривается и требует срочного удаления.

Миф 4. После удаления ничего страшного не произойдёт.
Правда: воспаление может развиться через несколько дней — важно наблюдение у врача.

3 интересных факта

  1. Около 70% случаев попадания инородных тел в дыхательные пути у детей связаны с предметами размером менее 2 см.

  2. В 30% случаев рентген не показывает предмет — особенно если он пластиковый или деревянный.

  3. После своевременного удаления и лечения дети полностью восстанавливаются без последствий.

Исторический контекст

Детская больница №17 Уфы — одно из ведущих учреждений Башкортостана, где оказывают высокотехнологичную помощь детям с заболеваниями дыхательной системы. Здесь внедрены современные эндоскопические методики, позволяющие проводить операции без разрезов и швов.

Случай с девятилетним мальчиком стал очередным примером того, как профессионализм врачей и оперативное принятие решений спасают жизнь.

"С помощью современного щадящего метода врачи успешно извлекли пластик. Ребёнок уже выписан из больницы для дальнейшего наблюдения", — сообщили в Минздраве Башкирии.

FAQ

Можно ли избежать подобных случаев?
Да. Не оставляйте ребёнка без присмотра во время игр, особенно с мелкими предметами.

Почему рентген не всегда показывает предмет?
Пластик, дерево и некоторые ткани не видны на снимке, поэтому требуется бронхоскопия.

Когда ребёнка можно выписывать после удаления?
Обычно через 3-7 дней, если нет воспалительных осложнений.

Что делать, если ребёнок часто задыхается при еде?
Это повод обследоваться у отоларинголога и гастроэнтеролога — возможны анатомические особенности или проблемы с координацией дыхания.

