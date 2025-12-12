Всего один шаг остался: российские резервы за неделю совершили рывок к рекордной отметке

Рост международных резервов на миллиарды долларов за неделю редко выглядит сенсацией — пока не становится ясно, насколько близко показатель подошел к историческому максимуму. Об этом сообщает ТАСС: международные резервы России на конец дня 5 декабря 2025 года составили $741,5 млрд, увеличившись за неделю на $8,1 млрд. В материалах Банка России уточняется, что основной причиной роста стала положительная переоценка.

Сколько составили резервы и как изменилась цифра за неделю

По данным, приведенным ТАСС со ссылкой на Банк России, на 5 декабря 2025 года объем международных резервов достиг $741,5 млрд. За неделю показатель вырос на $8,1 млрд, что соответствует увеличению на 1,1%. В сообщении подчеркивается, что рост произошел "в основном из-за положительной переоценки".

Предыдущая контрольная точка также названа. На 28 ноября объем международных резервов составлял $733,4 млрд. Таким образом, динамика недели показывает ощутимое прибавление, которое связывают не с притоком средств, а с изменением оценочной стоимости активов.

Насколько близко к рекорду подошли резервы

В публикации ТАСС напоминают, что 17 октября 2025 года резервы обновили рекорд, достигнув $742,4 млрд. Текущий показатель $741,5 млрд находится совсем рядом с этим максимумом. Разница составляет менее одного миллиарда долларов, что подчеркивает высокую планку накопленных активов.

Такой контекст важен, поскольку речь идет не просто о недельной статистике, а о значениях, близких к историческим. Поэтому любые колебания на несколько миллиардов выглядят как движение возле вершины диапазона. Именно этим объясняется интерес к цифрам, которые публикует регулятор.

Что входит в международные резервы и какие ограничения действуют

ТАСС уточняет, что международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото. Таким образом, структура резервов не сводится к валюте и отражает несколько видов активов.

Также в материале упоминаются санкционные ограничения. Западные страны после начала специальной операции на Украине ввели санкции против Банка России, включая заморозку золотовалютных резервов РФ. Под запрет, как говорится в публикации, попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.