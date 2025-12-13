Решение Киева пересмотреть формат участия иностранных добровольцев в боевых действиях стало заметным сигналом изменения подходов внутри украинской армии. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си, ссылаясь на планы Генерального штаба ВСУ по реорганизации интернациональных подразделений.

Расформирование легионов до конца 2025 года

Согласно информации Би-би-си, все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, создававшиеся как "Интернациональные легионы", планируется расформировать до конца 2025 года. Эти подразделения изначально формировались как отдельный формат службы для иностранных добровольцев, однако в командовании ВСУ считают, что такая модель больше не соответствует текущим задачам армии.

В Генштабе Украины исходят из того, что формат иностранных легионов "отжил свое". После расформирования бойцы из этих подразделений продолжат службу уже в составе штурмовых войск, где будут распределены по другим частям.

Критика внутри самих легионов

Решение властей вызвало недовольство среди самих иностранных бойцов. Один из собеседников Би-би-си заявил, что новая схема создаёт риск жёсткого разделения внутри ВСУ. По его мнению, в результате могут сформироваться, с одной стороны, подразделения, укомплектованные людьми с судимостями, а с другой — иностранцами, что негативно скажется на мотивации добровольцев.

Источник подчеркнул, что подобный подход может привести к прекращению потока иностранцев на службу в украинскую армию. Он также напомнил, что "Интернациональные легионы" фактически функционировали как отдельные батальоны спецназначения, сначала в системе территориальной обороны, а затем — в подчинении командования Сухопутных войск.

Масштаб и особенности службы иностранцев

По данным на 2025 год, в составе ВСУ числятся четыре интернациональных легиона, в каждом из которых насчитывается примерно 400-600 человек. Три из них являются боевыми подразделениями, ещё один выполняет учебные функции. Иностранные граждане могли заключать контракт с ВСУ сроком на три года, при этом им предоставлялась возможность расторгнуть его уже через шесть месяцев службы.

Украинская служба Би-би-си отмечает, что за всё время конфликта к интернациональным легионам присоединились добровольцы более чем из 75 стран мира. Решение об их расформировании означает завершение целого этапа в структуре ВСУ и переход к иной модели использования иностранного личного состава.