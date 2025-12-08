Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:14

Редкий язык дороже диплома: новая валюта карьерного будущего

Португальский язык повысил шансы россиян на трудоустройство — Альфред Авчян

Интерес к "неочевидным" языкам мира растёт быстрее, чем к традиционным европейским. Всё больше студентов и молодых специалистов обращают внимание на китайский, испанский и португальский — языки, которые ещё недавно считались нишевыми. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru".

Восток — территория возможностей

По мнению преподавателя английского и португальского языков Альфреда Авчяна, знание китайского языка становится стратегическим преимуществом. Он отмечает, что стремительное развитие экономических связей между Россией и Китаем формирует спрос на специалистов, способных работать с азиатскими партнёрами.
"Имеет смысл учить китайский язык в силу того, что у нас очень тесные торговые отношения с Китаем сейчас, и, мне кажется, за китайским языков во многом будущее сейчас именно стоит", — отметил Авчян.

Лингвист подчёркивает: растущее влияние Китая в международной политике и бизнесе делает владение китайским языком не просто академическим достижением, а реальным карьерным капиталом. Компании, развивающие сотрудничество с Азией, ищут специалистов, способных общаться напрямую, без посредников и переводчиков, что значительно повышает шансы молодых людей на трудоустройство.

Латинская Америка: новый вектор карьеры

Наряду с китайским, перспективными остаются испанский и португальский языки. Авчян указывает, что владение ими открывает путь к сотрудничеству со странами Латинской Америки, где Россия активно расширяет гуманитарные и экономические связи.

Он поясняет, что такие языки долго оставались "экзотическими", однако текущие геополитические тенденции меняют приоритеты. "Эти направления во многом продолжают оставаться экзотическими, но в силу текущего сценария геополитического там большие перспективы для развития молодых специалистов. Я бы уже немного уходил в сторону от европейских языков и двигался в сторону Азии и Латинской Америки", — пояснил лингвист.

Меньшее количество специалистов, владеющих испанским и португальским, делает эти компетенции особенно ценными. Компании, работающие в сфере внешней торговли, образования и туризма, всё чаще ищут именно таких профессионалов.

Конкурентное преимущество для "редких" специалистов

Авчян отмечает, что знание "экзотических" языков повышает конкурентоспособность не только в международных корпорациях, но и в академической среде, журналистике и образовательных проектах.
"Можно стать переводчиком, эти языки сейчас очень на ходу, в том числе и португальский, в силу того, что довольно тесное отношение с Латинской Америкой, испанский опять же. Китайский язык, работа как с переводами, так и с преподаванием сейчас очень востребована", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, специалисты, осваивающие китайский, испанский или португальский, получают значительное преимущество на фоне тех, кто ограничивается традиционным набором европейских языков. Лингвист уверен, что именно в этих направлениях формируется новая языковая география будущего рынка труда.

