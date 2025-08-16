Две марки обошли всех на рынке России за два десятилетия — отрыв поражает

За два десятилетия только десять иностранных автопроизводителей смогли преодолеть рубеж в миллион проданных машин в России. Об этом рассказал глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Корейское лидерство

Верхние строчки рейтинга заняли корейские бренды.

Kia — 2 632 000 автомобилей

Hyundai — 2 615 000 автомобилей

Их отрыв от остальных участников списка впечатляет, что ещё раз подтверждает любовь российских автолюбителей к этим маркам.

Полный топ-10 продаж

На протяжении 20 лет россияне отдавали предпочтение и другим известным маркам:

Renault — 2 174 000

Toyota — 2 054 000

Chevrolet — 1 713 000 (с учётом модели Niva)

Nissan — 1 651 000

Volkswagen — 1 496 000

Ford — 1 286 500

Skoda — 1 099 000

Mitsubishi — 1 025 000

"Отмечу, что речь идет про новые легковые автомобили, которые встали на учет в России. Данные по марке Chevrolet — с учетом модели Niva", — уточнил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Китайский след на рынке

Среди китайских автопроизводителей наибольшего успеха добилась Chery. За 20 лет россияне купили 605 тысяч её автомобилей. Однако до символического миллиона бренд пока не дотянул.