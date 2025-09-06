Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в КоАП, согласно которым владельцы автомобилей с иностранной регистрацией должны будут оплатить штраф за нарушение ПДД в течение 1 суток. В противном случае транспортное средство эвакуируют на спецстоянку.

Суть инициативы

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

"Реализация указанного предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания, в случаях выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы (собственники) которых не уплатили административный штраф в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления".

Механизм

  • штраф необходимо оплатить в течение 24 часов после вступления постановления в силу;

  • по истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами могут эвакуировать;

  • транспорт задерживается до момента оплаты штрафа.

Почему это важно

По данным МВД, количество неоплаченных штрафов остаётся высоким:

  • в 2024 году было выписано 489,6 тыс. штрафов, из которых оплатили менее 58%;

  • за семь месяцев 2025 года оплачено лишь 47% нарушений.

Итог

МВД считает, что мера повысит дисциплину иностранных автовладельцев и обеспечит неотвратимость наказания, при этом не приведёт к негативным социально-экономическим последствиям.

Читайте также

Доля китайских марок на вторичном рынке РФ выросла до 5% — данные сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

Читать полностью » ТАСС: продажи сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Продажи «Москвича» в августе 2025-го снизились почти вдвое: 1,1 тыс. против 1,9 тыс. годом ранее. Всего за 8 месяцев реализовано 9 960 машин.

Читать полностью » Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона сегодня в 11:13

Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает

Эксперт объяснил, что абсолютной защиты от угона не существует. Но комбинация сигнализации, скрытых кнопок и блокираторов значительно повышает шансы.

Читать полностью » Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Сергей Целиков считает, что глобальные автоконцерны вряд ли вернутся в Россию в течение года. Исключение — Hyundai и Kia, которые ищут форматы партнёрства.

Читать полностью » Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

С осени 2025 года УАЗ начнёт оснащать свои модели модернизированным мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с., прошедшим испытания в Заволжье.

Читать полностью » Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Сергей Целиков считает, что электромобиль «Атом» не станет массовым в России: при цене 3–4 млн рублей спрос ограничится, несмотря на достойные характеристики.

Читать полностью » Эксперт Балашов: перекраска кузова из-за царапин может снизить стоимость авто сегодня в 10:33

Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Эксперт объяснил, почему перекрашивать кузов из-за мелких царапин невыгодно: риск брака, коррозия под краской и потеря стоимости авто.

Читать полностью » Средний срок автокредитования в России растёт третий месяц подряд — данные НБКИ сегодня в 10:20

Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

В России увеличился средний срок автокредитов — теперь почти 5,5 лет. Эксперты объясняют рост доступностью бюджетных машин и субсидированием ставок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта
Еда

Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта
Садоводство

Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно
Авто и мото

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — "Автостат"
Питомцы

Ветеринары объяснили риски содержания совы дома
Туризм

Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа
Авто и мото

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto
Спорт и фитнес

Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу
