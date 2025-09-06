Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Продажи «Москвича» в августе 2025-го снизились почти вдвое: 1,1 тыс. против 1,9 тыс. годом ранее. Всего за 8 месяцев реализовано 9 960 машин.

сегодня в 11:13

Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает

Эксперт объяснил, что абсолютной защиты от угона не существует. Но комбинация сигнализации, скрытых кнопок и блокираторов значительно повышает шансы.

сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Сергей Целиков считает, что глобальные автоконцерны вряд ли вернутся в Россию в течение года. Исключение — Hyundai и Kia, которые ищут форматы партнёрства.

сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

С осени 2025 года УАЗ начнёт оснащать свои модели модернизированным мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с., прошедшим испытания в Заволжье.

сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Сергей Целиков считает, что электромобиль «Атом» не станет массовым в России: при цене 3–4 млн рублей спрос ограничится, несмотря на достойные характеристики.

сегодня в 10:33

Царапина на двери? Эксперты советуют не спешить с перекрасом

Эксперт объяснил, почему перекрашивать кузов из-за мелких царапин невыгодно: риск брака, коррозия под краской и потеря стоимости авто.

сегодня в 10:20

Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

В России увеличился средний срок автокредитов — теперь почти 5,5 лет. Эксперты объясняют рост доступностью бюджетных машин и субсидированием ставок.

