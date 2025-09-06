Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в КоАП, согласно которым владельцы автомобилей с иностранной регистрацией должны будут оплатить штраф за нарушение ПДД в течение 1 суток. В противном случае транспортное средство эвакуируют на спецстоянку.
Суть инициативы
В пояснительной записке к законопроекту говорится:
"Реализация указанного предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания, в случаях выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы (собственники) которых не уплатили административный штраф в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления".
Механизм
-
штраф необходимо оплатить в течение 24 часов после вступления постановления в силу;
-
по истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами могут эвакуировать;
-
транспорт задерживается до момента оплаты штрафа.
Почему это важно
По данным МВД, количество неоплаченных штрафов остаётся высоким:
-
в 2024 году было выписано 489,6 тыс. штрафов, из которых оплатили менее 58%;
-
за семь месяцев 2025 года оплачено лишь 47% нарушений.
Итог
МВД считает, что мера повысит дисциплину иностранных автовладельцев и обеспечит неотвратимость наказания, при этом не приведёт к негативным социально-экономическим последствиям.
