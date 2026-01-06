Волшебник Изумрудного города лидирует, но главное событие — третье место: вот что его заняло

Фильм, которого в российском прокате многие не ожидали увидеть среди абсолютных лидеров, неожиданно ворвался в тройку самых кассовых картин года и обошёл множество отечественных релизов. Об этом сообщает progorodsamara. ru, подводя итоги кинопроката за 2025 год. По данным издания, впервые с 2021 года иностранный проект попал в топ-3 по кассовым сборам, что эксперты связывают с ростом интереса зрителей к международному кино. Ситуацию рассматривают как показатель заметных изменений на кинорынке — как в масштабах страны, так и на уровне отдельных регионов.

В публикации подчёркивается, что итоговые показатели года оказались высокими: кассовые сборы кинотеатров превысили 50 млрд рублей, а общее число зрителей достигло 117,9 млн человек. Девять фильмов смогли преодолеть рубеж в 1 млрд рублей, что подтверждает устойчивый спрос на крупные релизы. При этом главный символ года — не только общая касса, но и сам факт, что зарубежная картина смогла закрепиться среди главных кассовых лидеров.

Что произошло в прокате и почему это называют переломным моментом

По информации progorodsamara. ru, ключевым событием стало попадание иностранного фильма в топ-3 кассовых лидеров 2025 года. Это произошло впервые за четыре года — последний раз подобная ситуация фиксировалась в 2021 году. Эксперты, анализирующие результаты проката, трактуют это как сигнал о том, что интерес аудитории к международному кино заметно усилился.

В материале отмечается, что специалисты рассматривают итоги не только на федеральном уровне, но и по регионам, пытаясь понять, насколько устойчивым станет этот тренд. Сам факт появления зарубежного фильма в тройке лидеров воспринимается как показатель того, что зрительский выбор стал менее предсказуемым и уже не ограничивается исключительно российскими релизами, даже в условиях доминирования отечественного кино на афишах.

Тройка лидеров: кто собрал больше всех

Абсолютным чемпионом проката в 2025 году, как пишет progorodsamara. ru, стал фильм "Волшебник Изумрудного города" (6+), собравший 3,3 млрд рублей. Вторую строчку занял "Финист. Первый богатырь" (6+) с кассой в 2,7 млрд рублей. Эти два проекта, согласно данным публикации, стали крупнейшими отечественными хитами года и сформировали основу общего кассового результата.

Третье место оказалось главным сюрпризом. Его занял зарубежный фильм "Иллюзия обмана 3" (16+), который заработал 1,8 млрд рублей. Именно этот результат, по данным издания, сделал картину первым иностранным проектом с 2021 года, вошедшим в тройку лидеров по кассовым сборам в России. Таким образом, "Иллюзия обмана 3" обошла многие российские релизы и закрепилась среди главных кассовых победителей года.

Общие итоги года и фильмы-миллиардеры

В публикации подчёркивается, что общий объём кассовых сборов кинотеатров в России за 2025 год превысил 50 млрд рублей. Количество посетителей достигло 117,9 млн человек — это показатель, который эксперты рассматривают как важный индикатор устойчивости кинорынка и интереса аудитории к кинопрокату. По данным издания, девять фильмов смогли собрать более 1 млрд рублей, что говорит о высокой концентрации спроса на ограниченном числе крупных проектов.

Отдельно отмечается, что в топ-10 самых кассовых фильмов также вошёл "Дракула" (18+). Это подчёркивает разнообразие жанров в списке лидеров и подтверждает, что зрительский выбор в 2025 году распределялся между семейным кино, приключенческими проектами и более жёсткими возрастными форматами. Итоги года показывают: рынок остаётся конкурентным, а появление иностранного фильма в топ-3 стало одной из наиболее обсуждаемых особенностей сезона.