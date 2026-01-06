Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кинотеатр
Кинотеатр
© unsplash.com by Toni Pomar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:24

Волшебник Изумрудного города лидирует, но главное событие — третье место: вот что его заняло

Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты

Фильм, которого в российском прокате многие не ожидали увидеть среди абсолютных лидеров, неожиданно ворвался в тройку самых кассовых картин года и обошёл множество отечественных релизов. Об этом сообщает progorodsamara. ru, подводя итоги кинопроката за 2025 год. По данным издания, впервые с 2021 года иностранный проект попал в топ-3 по кассовым сборам, что эксперты связывают с ростом интереса зрителей к международному кино. Ситуацию рассматривают как показатель заметных изменений на кинорынке — как в масштабах страны, так и на уровне отдельных регионов.

В публикации подчёркивается, что итоговые показатели года оказались высокими: кассовые сборы кинотеатров превысили 50 млрд рублей, а общее число зрителей достигло 117,9 млн человек. Девять фильмов смогли преодолеть рубеж в 1 млрд рублей, что подтверждает устойчивый спрос на крупные релизы. При этом главный символ года — не только общая касса, но и сам факт, что зарубежная картина смогла закрепиться среди главных кассовых лидеров.

Что произошло в прокате и почему это называют переломным моментом

По информации progorodsamara. ru, ключевым событием стало попадание иностранного фильма в топ-3 кассовых лидеров 2025 года. Это произошло впервые за четыре года — последний раз подобная ситуация фиксировалась в 2021 году. Эксперты, анализирующие результаты проката, трактуют это как сигнал о том, что интерес аудитории к международному кино заметно усилился.

В материале отмечается, что специалисты рассматривают итоги не только на федеральном уровне, но и по регионам, пытаясь понять, насколько устойчивым станет этот тренд. Сам факт появления зарубежного фильма в тройке лидеров воспринимается как показатель того, что зрительский выбор стал менее предсказуемым и уже не ограничивается исключительно российскими релизами, даже в условиях доминирования отечественного кино на афишах.

Тройка лидеров: кто собрал больше всех

Абсолютным чемпионом проката в 2025 году, как пишет progorodsamara. ru, стал фильм "Волшебник Изумрудного города" (6+), собравший 3,3 млрд рублей. Вторую строчку занял "Финист. Первый богатырь" (6+) с кассой в 2,7 млрд рублей. Эти два проекта, согласно данным публикации, стали крупнейшими отечественными хитами года и сформировали основу общего кассового результата.

Третье место оказалось главным сюрпризом. Его занял зарубежный фильм "Иллюзия обмана 3" (16+), который заработал 1,8 млрд рублей. Именно этот результат, по данным издания, сделал картину первым иностранным проектом с 2021 года, вошедшим в тройку лидеров по кассовым сборам в России. Таким образом, "Иллюзия обмана 3" обошла многие российские релизы и закрепилась среди главных кассовых победителей года.

Общие итоги года и фильмы-миллиардеры

В публикации подчёркивается, что общий объём кассовых сборов кинотеатров в России за 2025 год превысил 50 млрд рублей. Количество посетителей достигло 117,9 млн человек — это показатель, который эксперты рассматривают как важный индикатор устойчивости кинорынка и интереса аудитории к кинопрокату. По данным издания, девять фильмов смогли собрать более 1 млрд рублей, что говорит о высокой концентрации спроса на ограниченном числе крупных проектов.

Отдельно отмечается, что в топ-10 самых кассовых фильмов также вошёл "Дракула" (18+). Это подчёркивает разнообразие жанров в списке лидеров и подтверждает, что зрительский выбор в 2025 году распределялся между семейным кино, приключенческими проектами и более жёсткими возрастными форматами. Итоги года показывают: рынок остаётся конкурентным, а появление иностранного фильма в топ-3 стало одной из наиболее обсуждаемых особенностей сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следственный комитет завершает расследование дела Арсена Маркаряна — ТАСС 30.12.2025 в 11:23
Блогер Маркарян попадает под две статьи: расследование о реабилитации нацизма завершено

В Москве завершилось расследование уголовного дела против блогера Арсена Маркаряна, обвиненного в реабилитации нацизма. Что ждет его в суде и какие доказательства будут представлены?

Читать полностью » Брижит Бардо похоронят 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе — ici 29.12.2025 в 22:21
Брижит Бардо изменила последнюю волю: прощание пройдёт не так, как она говорила годами

Французские СМИ уточнили место и дату похорон Брижит Бардо, которые пройдут не так, как актриса ранее планировала.

Читать полностью » Прощание с Верой Алентовой прошло в Театре имени Пушкина, похороны состоялись в закрытом формате — СтарХит 29.12.2025 в 15:26
Вера Алентова на пути к вечному покою: как прощание с актрисой стало для семьи непростым моментом

Вера Алентова найдёт покой рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Прощание с актрисой прошло в закрытом формате, а похороны стали тяжёлым испытанием для её дочери

Читать полностью » Лариса Долина отказалась покидать квартиру до 5 января, несмотря на решение суда — Лента.ру 29.12.2025 в 15:08
Судебное разбирательство, песня и аншлаг в театре: как Лариса Долина сделала свой переезд событием года

Лариса Долина отказалась покидать квартиру до Нового года, несмотря на просьбы новой владелицы. В день переезда певица выпустила эмоциональную песню, вызвавшую вопросы у поклонников.

Читать полностью » Брижит Бардо похоронят в саду её виллы в Сен-Тропе, как она сама этого хотела — Franceinfo 29.12.2025 в 15:08
Похороны Брижит Бардо: как актриса выбрала сад своей виллы в Сен-Тропе для последнего упокоения

Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы в Сен-Тропе у моря, как она сама того хотела. Похороны пройдут скромно и просто.

Читать полностью » Новогодние телешоу утратили праздничную ценность — музыкальный критик Соседов 29.12.2025 в 12:48
Музыка ушла, остался шум: что случилось с новогодними программами

Новогодние телешоу теряют смысл и магию праздника. Музыкальный критик объяснил, почему зрители больше не запоминают песни из праздничных эфиров.

Читать полностью » Семья Яниса Тиммы попросила суд включить в иск ещё три квартиры — адвокат Гаврилова 29.12.2025 в 12:37
Семья Тиммы добавляет новые объекты в иск: наследственный конфликт с Седоковой выходит на новый уровень

Выясните, какие три квартиры баскетболиста Яниса Тиммы могут стать причиной новой судебной драмы и какие требования были предъявлены к его бывшей жене.

Читать полностью » Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко 29.12.2025 в 12:00
Решение Верховного суда есть, но квартира не освобождена: Долина назвала новый срок выезда

Конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье накаляется. Певица отказывается освободить квартиру, несмотря на решение Верховного суда. Узнайте, как будет развиваться ситуация.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Происшествия
В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet