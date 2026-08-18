Ком в горле появился без простуды: почему этот симптом нельзя списывать только на нервы

Ощущение инородного предмета в горле может сигнализировать как о сильном эмоциональном перенапряжении, так и о развитии опасных новообразований, сообщил NewsInfo врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев. Специалист пояснил, что игнорирование дискомфорта ведет к нарастанию субъективного удушья, при котором пациенту может потребоваться экстренная помощь в условиях реанимации.

Одной из наиболее распространенных причин возникновения неприятного ощущения является так называемый нервный ком, рассказал отоларинголог. В этом случае физические препятствия в дыхательных путях отсутствуют, однако пациент испытывает нарастающую нехватку воздуха.

Организм способен выдавать пугающие реакции, когда скрытая тревожность доводит до изнеможения, имитируя реальные сбои в работе органов. При эндоскопическом обследовании лор-врач не находит патологий, но субъективно человек чувствует удушье, требующее введения успокоительных и противоотечных препаратов.

"Нервный ком — это достаточно частая история, проблема-невидимка. Когда проблема есть, а на приеме доктор визуально ничего не видит. Но самое главное — нервный ком и вообще ком в горле терпеть не нужно. Человек его победить не может", — рассказал Зайцев.

Другой пласт проблем связан с хроническими воспалительными процессами, такими как фарингит, продолжил врач. Дискомфорт провоцирует слизь, стекающая по задней стенке глотки, или состояние гипофункции небных миндалин.

В медицинской практике известно, что обычная боль в горле превращается в яд для всего организма, если воспаление становится системным. Постепенно ткани глотки могут перерождаться в гиперпластические формы, что существенно затрудняет дыхание.

Наибольшую тревогу у врачей вызывает вероятность онкологических заболеваний, отметил доктор. На ранних стадиях новообразования на уровне головы и шеи могут не проявляться визуально в виде изъязвлений или явных припухлостей. Единственным маркером болезни зачастую выступает именно чувство сдавленности. Часто дискомфорт не стоит списывать на простуду, так как под маской привычного першения могут скрываться серьезные патологии.

"Ком в горле может быть одним из симптомов онкологического заболевания на уровне глотки. Поэтому пациенту стоит сделать МРТ головы и шеи. Чтобы верифицировать диагноз или как минимум убедиться, что этого нет", — подчеркнул эксперт.

В ряде случаев провоцирующим фактором становится постназальный затек. Слизь, попадающая в глотку из полости носа, создает постоянное раздражение. Проблема часто усугубляется, когда сосудосуживающие капли меняют слизистую, вызывая ее отек и нарушая естественный дренаж. Для постановки точного диагноза врачи рекомендуют смену обстановки, полноценный сон и отказ от острых, соленых блюд.

Если после коррекции образа жизни симптом сохраняется, необходимо немедленно обратиться к специалисту для проведения МРТ и детального осмотра. Своевременное обследование критически важно, поскольку новые стандарты оказания медпомощи предполагают расширенный список анализов даже при жалобах на панические состояния.

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