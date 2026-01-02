Протесты в Сербии перестали быть стихийными: за акциями проступает внешний сценарий

Протестное движение в Сербии, несмотря на внешнюю неоднородность и социальную пестроту участников, несёт в себе признаки поддержанной извне попытки смены власти. На это указывает не только динамика акций, но и механизмы их организации и поддержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

По словам дипломата, важно различать реальные причины недовольства части общества и политические технологии, которые используются для радикализации ситуации. Именно сочетание этих факторов, по его оценке, и определяет текущую обстановку в стране.

Сложный состав протестного движения

Александр Боцан-Харченко отметил, что внутри протестов действительно присутствуют люди с искренними мотивами. Речь идёт о гражданах, недовольных социальными условиями, отдельными решениями властей или ситуацией в конкретных сферах жизни.

"Есть внутренние моменты, часть участников, примкнувших к протестам, которые недовольны теми или иными аспектами, условиями своего бытия и так далее. Есть действительно люди, которые очень сопереживают, сочувствуют", — отметил российский дипломат.

Он напомнил, что отправной точкой протестной активности стала трагедия в городе Нови-Сад — обрушение навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Поддержка извне и политический вектор

При этом, по словам посла, значительная часть протестного движения не может быть объяснена исключительно внутренними причинами. Организация, запуск и длительное поддержание акций в интенсивной фазе, включая периоды их масштабного размаха, связаны с внешним воздействием.

"Но очень много в этом протестном движении, его организации, запуске и поддержании в интенсивном состоянии, а были и моменты, когда можно было говорить об очень масштабном размахе, связано с поддержкой извне. Да, это один из вариантов, давайте так и говорить, продвижения цветной революции в Сербии… с целью смены власти, смены конкретных людей во власти, президента Александра Вучича", — заявил Александр Боцан-Харченко.

По его оценке, именно этот фактор придаёт протестам системный и затяжной характер.