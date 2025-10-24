Миллионы от Вайнштейна закончились быстро: как бывшая жена Харви рискует остаться без крыши над головой

Бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман оказалась в сложном финансовом положении — против неё возбуждено дело о взыскании долга по ипотеке, и теперь она рискует лишиться дома в Нью-Йорке. По информации издания Page Six, 15 октября дизайнеру бренда Marchesa и её брату Эдварду Чапману было выдано официальное уведомление о конфискации имущества.

"Вы рискуете потерять свой дом. Если вы не ответите на повестку и жалобу и не направите копию ответа адвокату ипотечной компании, может быть вынесено заочное решение, и вы можете потерять свой дом", — утверждается в уведомлении.

Дом, долг и судебное разбирательство

Дом Джорджины, оценённый примерно в 2,5 миллиона долларов, был заложен в банке CrossCountry Mortgage. Источники уточняют, что Чапман и её брат взяли ипотеку на эту сумму, оформив кредит под ежемесячные выплаты около 9 тысяч долларов - с марта 2022 года по февраль 2052 года.

Однако в ноябре 2024 года они, по данным жалобы, допустили нарушение условий ипотеки - не внесли часть основного долга, процентов и налогов. Из-за этого задолженность начала расти, к ней добавились штрафы и авансовые платежи, которые также теперь требуют возврата.

Юристы CrossCountry Mortgage обратились в суд, чтобы взыскать всю сумму долга и добиться разрешения на принудительное изъятие дома.

Что известно о самой Джорджине

49-летняя Джорджина Чапман известна как соосновательница модного бренда Marchesa, который она основала в начале 2000-х. После громкого скандала с Харви Вайнштейном, обвинённым в сексуальных домогательствах и насилии, дизайнер удалилась из публичного пространства и сосредоточилась на воспитании двоих детей.

Несмотря на то что Marchesa пережила тяжёлый период из-за связи с Вайнштейном, бренд со временем восстановился и снова стал появляться на красных дорожках.

Отношения с Эдрианом Броуди

Последние годы Джорджина состоит в отношениях с актёром Эдрианом Броуди, обладателем "Оскара" за роль в фильме "Пианист". Их роман длится с 2019 года. В этом году актёр оказался в центре внимания после неловкой ситуации на церемонии "Оскар", когда во время прямого эфира случайно оказался в кадре в момент неудачной реплики ведущего.

Чапман, по словам близких, не комментирует свои финансовые дела и старается держаться подальше от публичных скандалов. Однако источники утверждают, что дело о конфискации дома стало для неё серьёзным ударом, особенно на фоне попыток стабилизировать личную и профессиональную жизнь.

Возможные последствия

Если суд удовлетворит иск CrossCountry Mortgage, дом может быть продан на торгах для покрытия долга. При этом Чапман и её брат могут не только потерять недвижимость, но и остаться должны банку в случае, если вырученной суммы окажется недостаточно.

Эксперты по недвижимости отмечают, что в США подобные случаи не редкость, особенно после пандемии и роста процентных ставок по ипотеке. Даже обеспеченные домовладельцы порой сталкиваются с проблемами из-за перерасходов и нестабильных доходов в креативных индустриях.

А что если Джорджина решит продать дом сама?

В случае добровольной продажи, пока судебное решение не вступило в силу, Чапман может частично погасить долг и сохранить кредитную историю. Однако в Нью-Йорке рынок элитной недвижимости сейчас нестабилен, и выставить дом за полную стоимость будет непросто.

По данным экспертов, подобные дома в районе, где живёт дизайнер, могут продаваться от 2,3 до 2,7 млн долларов, в зависимости от состояния и расположения.

Интересные факты

После развода с Харви Вайнштейном Джорджина получила около 15 миллионов долларов компенсации и опеку над детьми. Эдриан Броуди и Джорджина впервые появились вместе на красной дорожке в 2021 году — на Met Gala. Дом, который сейчас под угрозой изъятия, находится в одном из самых престижных районов Манхэттена.

FAQ

Сколько составляет долг Джорджины Чапман?

Около 2,5 миллиона долларов, не считая штрафов и процентов.

Можно ли избежать конфискации дома?

Да, если выплатить долг или договориться о реструктуризации кредита до решения суда.

Как на это реагирует Эдриан Броуди?

Официальных комментариев от актёра не было.

Продолжает ли работать бренд Marchesa?

Да, коллекции Marchesa продолжают выходить, но в ограниченном формате.