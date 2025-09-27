Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнения для рук
Упражнения для рук
© wikimedia.org by Shtarka1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Сила, спрятанная ниже локтя: что даёт прокачка предплечий

Сколько раз в неделю тренировать предплечья для роста и выносливости

Предплечья редко получают заслуженное внимание. В отличие от бицепсов и трицепсов, которые почти всегда нагружают в конце тренировки, про мышцы ниже локтя часто забывают. Между тем они работают практически во всех упражнениях со свободными весами и на турнике, а целенаправленная прокачка делает их сильнее и выносливее.

Хорошо развитые предплечья помогают дольше держаться на перекладине, выполнять тяги с большими весами и не бояться, что снаряд выскользнет из рук. Вдобавок они формируют гармоничный силуэт вместе с объёмными бицепсами и плечами.

Как тренировать предплечья в зале

Если в расписании остаётся время на изолированные упражнения, есть несколько эффективных вариантов. Предплечье устроено сложно: часть мышц отвечает за сгибание кистей и пальцев, другая часть — за разгибание. Особого упоминания заслуживает плечелучевая мышца: она не связана с запястьем, но включается в работу при особых сгибаниях рук.

Сгибания рук прямым хватом

Когда вы берёте гантели или штангу ладонями вниз, бицепс включается меньше, зато плечелучевая работает активнее. Используйте изогнутый или прямой гриф, выполняйте по 15-20 повторений, доводя мышцы почти до отказа.

Удержание штанги на полотенцах

Для развития хвата оберните гриф двумя полотенцами, возьмитесь за их концы и поднимите штангу. Держите вес на вытянутых руках сначала 30 секунд, затем доведите до минуты и постепенно увеличивайте нагрузку.

Удержание "чемодан"

Встаньте боком к штанге, возьмитесь за центр грифа одной рукой и приподнимите. Ваша задача — удерживать вес и не давать ему раскачиваться. Начинайте с полминуты и увеличивайте время удержания.

Разгибание кистей

Встаньте спиной к грифу, возьмите его прямым хватом и дайте немного скатиться на пальцы. Затем сожмите кисть и максимально согните запястья. Делайте по 15-20 повторов с весом, который позволяет сохранить технику.

Сгибание кистей

Возьмите штангу перед собой и сгибайте запястья внутрь. Это упражнение нагружает мышцы на внешней стороне предплечья. Повторяйте по 15-20 раз.

Прокручивание штанги

Классическое упражнение для комплексной работы. Крутите гриф на себя и от себя по 30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты и повышая вес.

Как часто тренировать

Оптимальный режим — дважды в неделю. В конце тренировки добавляйте 1-2 упражнения. Пример:

  1. Первая тренировка — суперсеты сгибаний и разгибаний со штангой.

  2. Вторая тренировка — удержания на полотенцах и "чемодан", плюс прокручивание грифа.

Плечелучевую мышцу можно дополнительно нагружать при чередовании сгибаний рук прямым и обратным хватом.

Как накачать предплечья дома

Зал — не обязательное условие. Для нагрузки хватит турника, эспандера или самодельного тренажёра.

Вис на перекладине

Повисните на турнике прямым хватом и держитесь столько, сколько сможете. Засекайте время, чтобы отслеживать прогресс. При необходимости используйте магнезию для улучшения хвата.

Сжатие кистевого эспандера

Компактный и доступный тренажёр. Начинайте с 15-20 сжатий на каждую руку. Лучше взять модель с регулировкой сопротивления, чтобы постепенно усложнять задачу.

Прокручивание тренажёра для кистей

Устройство можно купить или собрать из палки, верёвки и груза. Наматывайте и разматывайте верёвку, удерживая предплечья параллельно полу. Работайте по 30-60 секунд.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких весов и одного подхода.

  2. Следите за техникой: никаких рывков или скручивания запястий.

  3. Увеличивайте нагрузку постепенно — время удержания, вес штанги, сопротивление эспандера.

  4. Делайте перерывы: минимум день отдыха между тренировками на предплечья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выполнять упражнения в начале тренировки.
    Последствие: предплечья устанут раньше и помешают тягам и подтягиваниям.
    Альтернатива: оставляйте их на заключительную часть занятия.

  2. Ошибка: использовать чрезмерный вес.
    Последствие: риск травмы запястий.
    Альтернатива: добавляйте нагрузку поэтапно.

  3. Ошибка: игнорировать хват и аксессуары.
    Последствие: соскальзывание снаряда.
    Альтернатива: используйте магнезию или накладки.

А что если…

У вас нет турника? Можно заменить вис на перекладине удержанием тяжёлых сумок или ведра с водой. Главное — контролировать хват.

FAQ

Как выбрать эспандер для дома?
Лучше взять регулируемый, чтобы можно было менять сопротивление.

Сколько стоит тренажёр для кистей?
Простейшие модели стоят от 500 рублей, профессиональные — дороже 2000.

Что лучше для хвата: турник или эспандер?
Турник развивает статическую силу, эспандер — динамическую. Лучше сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  1. Миф: предплечья качаются сами по себе во всех упражнениях.
    Правда: они включаются в работу, но для реального роста нужны изоляции.

  2. Миф: прокачка предплечий портит подвижность кистей.
    Правда: грамотные тренировки укрепляют суставы и делают их выносливее.

  3. Миф: девушкам не стоит качать предплечья, это "мужская" зона.
    Правда: сильный хват и крепкие запястья полезны любому, а объём мышц у женщин растёт умеренно.

3 интересных факта

  1. У профессиональных скалолазов сила хвата может достигать 70-80 кг на каждую руку.

  2. Первые эспандеры для кистей появились ещё в XIX веке и были похожи на металлические пружины.

  3. В армрестлинге результат часто решается именно за счёт мощных предплечий, а не плеча.

Исторический контекст

Упражнения для предплечий появились ещё в старых школах тяжёлой атлетики. В начале XX века цирковые силачи демонстрировали хватку, удерживая гирю пальцами или рвя колоду карт. Современные бодибилдеры переняли эти практики и адаптировали под тренажёры и спортивные аксессуары.

