Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:15

Эти упражнения на предплечья превращают слабый хват в стальную хватку

Тренировка предплечий повышает силу хвата и эффективность упражнений — спортивные эксперты

Мощные и рельефные предплечья меняют не только визуальное восприятие фигуры — особенно в одежде, где скрыты бицепсы, грудь и спина, — но и напрямую влияют на эффективность выполнения упражнений. Сила хвата растёт, а значит, и общий результат от тренировок становится выше.

Именно поэтому тренировка предплечий нужна не только опытным атлетам, но и новичкам. Ведь в большинстве стандартных упражнений эта зона получает лишь статическую нагрузку, которой недостаточно для полноценного развития.

Мифы и реальность

Существует мнение, что обхват предплечья остаётся неизменным на протяжении всей жизни. Эта идея опирается на теорию соматотипов, где ширина запястья считается ключевым показателем телосложения. Но практика показывает обратное: предплечья можно и нужно развивать.

Хорошо прокачанные предплечья усиливают визуальный акцент на руках. Яркий, пусть и шуточный пример — моряк Папай. Его секрет был в шпинате, но в жизни секрет силы — систематическая тренировка.

Когда слабые предплечья мешают

Недостаточно развитые предплечья становятся слабым звеном. Это сказывается на подтягиваниях, упражнениях со штангой и, особенно, на работе с гантелями. Проблема в том, что мышцы быстрее устают, и это снижает общую результативность.

Как устроены мышцы предплечья

Несмотря на название, "предплечье" не связано с областью перед плечом. Речь идёт о мышцах запястья.

Структура включает:

  • плечелучевую мышцу — отвечает за сгибание руки в локте;
  • сгибатели — находятся на внутренней стороне запястья;
  • разгибатели — располагаются с внешней стороны.

Такая анатомия требует разнообразной нагрузки, а не только статического удержания.

Нужно ли качать предплечья отдельно?

Если в программу входят упражнения на канате или турнике, где активно задействуются кисти и запястья, то отдельная работа может быть второстепенной. Но если этих упражнений нет, стоит включить хотя бы пару специализированных движений для развития силы и выносливости предплечий.

Эффективные упражнения

Существует три основных типа тренировок для предплечий:

Со штангой

Позволяют развивать обе руки симметрично.

  • Ладонь вверх — акцент на сгибателях.
  • Ладонь вниз — нагрузка на разгибателях.

С гантелями

Даёт больше контроля над движением. Упражнения можно выполнять как поочерёдно, так и одновременно двумя руками, добавляя вращательные движения.

На вращение

Используется верёвка с грузом и рукоятка от гантели. Вес наматывается за счёт вращательных движений — это отлично укрепляет запястья.

Как часто тренировать?

Достаточно добавить 3-4 изолирующих упражнения в конце тренировки спины или рук. Начать лучше с лёгкого веса — 12-15 повторений в трёх подходах. Со временем нагрузку можно повышать, сокращая количество повторов до 8-10.

Главное — не гнаться за чрезмерным весом: это увеличивает риск травм, особенно в такой уязвимой зоне, как запястья.

